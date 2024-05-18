РФ хочет создать 'серую зону' на Сумщине: майор ВСУ раскрыл тактику врага

У россиян ресурсы хоть и больше, чем у Украины, но они не неограниченные, поэтому оккупанты не могут наступать по всей линии фронта, пояснил Алексей Гетьман.

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Россия не имеет ресурсов для наступления на всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОК "Запад"

На Сумщине, где линия границы с Россией составляет 564 км, сосредоточено не более 30 тысяч российских военнослужащих. Российские войска будут действовать так же, как и на Харьковщине: создавать плацдарм для подтягивания дополнительных сил в случае необходимости. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Пока россияне не будут продвигаться далеко, вглубь Сумщины или Черниговщины - они будут продвигаться вширь, чтобы создать "серую зону", захватить наши прифронтовые территории, чтобы потом оттуда начинать более мощные наступательные действия. Или - не начинать, ведь созданные плацдармы необязательно будут использованы", - сказал он.

Гетьман подчеркнул, что хотя российские ресурсы большие, они не являются неограниченными. Поэтому Россия не может наступать по всей линии фронта, которая составляет 1,5 тысячи км. Они могут выбрать пять-шесть направлений для наступления, но для наступления вдоль всей линии фронта оккупантам не хватит людей.

"Конечно, опасность есть, но она заключается не в том, что Россия попытается захватить Сумы или Чернигов, а в том, что россияне могут создать там плацдармы для дальнейших наступательных действий. Как мы это увидели на Харьковщине. На Сумщине ничего принципиально нового мы не увидим, такая тактика врага", - пояснил эксперт.

По его словам, задача Украины - создать фортификации на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине и заминировать территории.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Угроза наступления РФ в Сумской области - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ситуация в Харьковской области приближается к критической, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум.

Также Reuters подтвердило, что оккупанты наращивают свои силы у границы с Сумской областью, что может указывать на подготовку РФ к большому наступлению в ближайшие недели.

В то же время военный эксперт Иван Киричевский из Defence Express не верит в масштабность российской операции на Сумщине. Он отметил, что на Сумском направлении РФ сосредоточила около 10 тысяч оккупантов, тогда как на Харьковщине пытается наступать 30 тысяч, но не смогли даже полностью зайти в Волчанск.

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