'Война не продлится еще 2,5 года': Сотник сказал, когда Россия потерпит поражение

Путин неистово повышает ставки в войне, главное для Украины сейчас - продержаться лето, заявил Александр Сотник.

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Россия неистово повышает ставки в войне / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Россия повышает ставки в войне. Украине важно продержаться до осени, если это удастся, РФ потерпит поражение. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Был такой генерал-полковник Молтенский, который сейчас на пенсии, но не совсем, он все равно остается в системе и играет там важную роль. Во вторую чеченскую кампанию он командовал ограниченным контингентом войск в Чечне. И вот этот Владимир Молтенский сказал, что Украине главное сейчас - продержаться лето, если она продержится до осени, то все, Россия войну проиграет. Скорее всего, и Путин это понимает, поэтому он сейчас неистово повышает ставки", - отметил он.

Сотник подчеркнул, что то, что говорит Молтенский, очень важно, но его слова не должны расслаблять, ведь Украина еще не победила. Надо сделать все, чтобы продержаться до осени и "обрушить эту гадину".

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"Всем эта война уже поперек горла. Запад показал, как он тоже может потихоньку затягивать петлю на горле крысы. Потому что та Россия, которая была два года назад, и та, что есть сейчас, - это две разные территории. Там уже совсем другая атмосфера, качество жизни, цены, ожидания, мироощущение - все. Уже нет того шапкозакидательства... Как-то им невесело уже", - добавил журналист.

По его словам, Россию дожмут и война не продлится еще два с половиной года.

"Ощущение того, что Россию будут дожимать, меня не оставляет. Думаю, дожмут. Не думаю, что все продлится еще два с половиной года, все закончится гораздо раньше", - добавил Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Война в Украине завершится, когда Путин поймет, что не может победить. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что необходимо поддержать Украину, чтобы заставить Путина осознать это.

Также начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает, что война в Украине будет продолжаться, пока будет действующий режим в России. Он не исключает возможности распада России на мелкие части.

Как сообщал Главред, Украина не сможет выиграть войну, если рассчитывать только на уничтожение живой силы и техники врага, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он предполагает, что ситуация может измениться, если Россия будет вынуждена мобилизовать людей из крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

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