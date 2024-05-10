Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр Сотник

Россию будут дожимать и дожмут, Запад медленно затягивает удавку на шее Путина, считает журналист Александр Сотник.

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Ядерная война на пороге, Путин повышает ставки – Александр Сотник / Главред

Путин поручил российскому Генштабу начать подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Как пояснил Песков, якобы эти учения станут ответом на "провокационные заявления" западных политиков, например, Макрона. России не понравилось то, что они допускают введение контингента иностранных войск в Украину.

В интервью Главреду главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник рассказал, зачем Путин повышает ставки в войне и грозит использованием тактического ядерного оружия, ядерные угрозы России – блеф или план, почему состояние российского ядерного арсенала является одной из двух главных тайн Путина, по каким целям Россия может нанести тактический ядерный удар и чего добьётся этим, а также почему Запад не испугается очередных размахиваний "ядерной дубинкой".

Путин регулярно хватается за "ядерную дубинку" и грозит пустить её в ход. Как вы считаете, почему на этот раз он не ограничился словесными угрозами, а решил показать на учениях, как будет в случае чего метать тактические ядерные заряды? Только ли в той причине дело, о которой сказал Песков?

Тут нашла коса на камень. Все стороны, прямо или опосредованно участвующие в этом конфликте, не заинтересованы в его продолжении – всем надоела эта война. Всем, кроме Путина. США устали, они выделили колоссальные деньги на то, чтобы Украина переломила ход войны. В Европе тоже устали, в том числе устали бояться, что эта война перехлестнётся через территорию Украины и затронет непосредственно европейские страны, то есть примет характер континентальной. Украина устала по понятной причине, она обескровлена за эти два года. В общем, всё это затянулось, и это надо заканчивать.

Единственная сторона, которая не может и не готова закончить эту войну, заинтересована в пролонгации боевых действий, – это Россия, Кремль, Путин и его банда. Даже если бы Путин захотел как-то закончить войну, он бы не смог сделать шаг назад – то, чего от него требуют. Потому что тогда пацанва его просто не поняла бы и задала ему вопрос: "А, собственно, за что мы все эти годы пластались? Положили столько организмов в Украине – за что? Отец родной, куда ты завёл нас, Сусанин-герой?". Путина бы не поняли, и крысе свернули бы башку.

Сейчас у Путина осталось две государственные тайны. Насчёт его здоровья всё понятно: крыса здоровая и бодрая, на 72 года она очень хорошо выглядит.

Первая тайна – это количество глубинариев, проживающих в России. Их уже не 146 миллионов. Сколько их там? 80 или 70 миллионов? На этот вопрос никто не ответит точно, это серьёзная тайна. Ответ – за семью печатями.

Вторая тайна – состояние ядерного арсенала. Никто не знает, в каком состоянии все те стратегические и тактические ракеты, которыми Путин пугает. Никто не знает, полетят они или нет, куда они смогут долететь, где взорвутся, способны ли они поразить цель.

Своим решением о проведении учений с ядерным оружием Путин достигает пропагандистских целей. Достаточно посмотреть на опухшую с бодуна морду Гурулёва, который накануне принял на грудь, но на утро бодр, как порозовевший упырёк, и говорит: "Ну наконец мы начнём! Мы же не начинали ещё. А сейчас мы жахнем, как следует! Молодец Владимир Владимирович, наконец услышал то, чего народ от него требует. Сейчас над Украиной полетят F-16, и каждый F-16 мы будем рассматривать как потенциальный носитель ядерного оружия на борту. И вот тогда Украине захорошеет. И вот тогда мы наконец-то ударим. Всю Украину в труху".

Возвращаясь к первой тайне, Путину всё сложнее и сложнее набирать народонаселение на прожарку. Он уже поскрёб по сусекам, в глубинках, всё отребье и отморозь собрал и прожарил, а теперь уже в Подмосковье начинает набирать организмы. Скоро до Москвы доберётся? Москву ему трогать нельзя, Москва и Питер должны жить в парадигме мира, над ними не должно капать, громыхать и взрываться, ведь только в такой парадигме эта быдломасса будет поддерживать продолжение войны.

Так что сейчас решение Путина и объявление учений с использованием нестратегического ядерного оружия играет пропагандистскую роль.

Но я хочу спросить по поводу российских ядерных вооружений.

Вы же не верите в то, что всю Россию разворовывали 35 лет, и только ракеты не трогали, что всё, что выделялось для обслуживания стратегического и тактического ядерного оружия, использовалось по назначению, копейки никто не брал? Если всё разворовывалось тотально, значит, в сфере ядерного оружия – тоже. Ведь генералы строили себе дачи, а потом стали покупать особняки за рубежом, на лазурных берегах: сначала для себя, потом для детей, потом и для внуков. Нужно же где-то на всё это брать деньги. Откуда? Из бюджетных средств.

Поэтому я думаю, что и стратегические, и нестратегические ядерные ракеты содержатся в плачевном состоянии, и очень многие не взлетят. Но, если будет принято такое решение, то и не надо, чтобы много взлетело: даже несколько ракет, которые долетят до цели, могут натворить массу бед. И это серьёзно.

То есть российский "ядерный кулак" может оказаться слегка ржавым и не таким грозным?

А чем он отличается от вооружения российской армии? Это что, вооружение какой-то другой армии? Если танки ржавые, то и ракеты ржавые. Это же очевидно.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Как, на ваш взгляд, будут выглядеть эти учения с тактическим ядерным оружием? Просто как грозное раздувание ядерных щек Путиным, или возможны какие-либо провокации, ЧП, когда что-то полетит или упадет не по сценарию учений? Есть ли такая угроза?

Я думаю, что пока нет. Скорее всего, они ограничатся какими-то симулятивными запусками, то есть что-то симулируют-сконструируют и покажут снова мультики и видео.

Однако само заявление Путина о том, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие, по большому счёту, ставит мир на порог ядерной войны.

Объясню – почему. Путин прекрасно понимает, что Россию "выпиливают" из будущего цивилизованного мира. Она сейчас может как угодно "мочить" Харьков, как угодно закидывать Сумы КАБами. Ведь брать города ей нечем. Сейчас РФ собрала на границе с Украиной 50 тысяч организмов, но даже если Россия соберёт 500 тысяч, они не возьмут Харьков, потому что это невозможно. Для этого нужно 1,5-2 миллиона, но Путин сейчас их нигде не наберёт. То есть Харьков он может взять только в виде какой-то руинизированной территории, сровняв город с землёй. Но разве это взятие? Впрочем, "русский мир" захватывает именно территории. Рашисты сами признают, что берут не города, а территории, а потом сами решают, захотят ли они там что-то отстраивать.

Россию "выпиливают" из мирового политического пространства. Взрослые дяди, которые играют в большие политические игры, решили вышибить из-за стола русских. Потому что эта плешивая криминальная обезьяна достала всех. Недаром сначала Шольц приехал к товарищу Си, потом приехал Блинкен и сделал последнее американское предупреждение, теперь Си Цзиньпин сам поехал во Францию, Венгрию и Сербию. А в Сербии Си Цзиньпин подписал с Вучичем (а это бывший вассал Путина, человек, который с ним в дёсны целовался и который всегда посещал парад на 9 мая, а в этот раз не поехал в Москву) соглашение о строительстве единого будущего. На Западе это правильно поняли: как попытку Пекина вбить клин между Сербией и её западным выбором. Однако мы можем отметить, что о России тут и речи нет. Это очень важный звонок для Путина. Да, он, конечно, может забраться на стол, за которым сидят большие дяди с мировыми деньгами и мировыми политическими амбициями, и на него демонстративно нагадить, но тогда от плешивца и мокрого места не останется.

У Путина осталось две карты в руках: тактическое и стратегическое ядерное оружие. Всё, больше никаких карт в рукаве у него нет. Этими двумя картами он постоянно размахивает.

9 мая на Красной площади Путин сказал, что Россия постарается не допустить глобального столкновения. Я всегда трактую всё, что говорит Путин, с точностью до наоборот и ещё ни разу не ошибся. Это значит, что сценарий глобального столкновения лежит на столе у Путина, и он прикидывает, в каком направлении его развить.

Могут ли анонс военных учений России с применением тактического ядерного оружия и непосредственно сами учения заставить Запад корректировать свои действия и решения относительно поддержки Украины?

По поводу Украины решение уже принято, потому что просто так 61 миллиард долларов не выделяется Соединёнными Штатами Америки, как и другие суммы, которые выделяются Евросоюзом. Это не пипеточная помощь, а очень серьёзные суммы и вооружения, которые окажутся в Украине.

Сейчас перед украинцами стоит важная задача – набрать людей, которые будут из всего этого стрелять, потому что сами по себе снаряды и пули никуда не полетят. Поэтому очень многое зависит от украинцев.

Макрон заявил, что решение об отправке подразделений в Украину может быть принято. И я думаю, что сейчас население Европы морально готовят к тому, что такое решение в итоге примут. Потому что, если вдруг русским удастся прорвать линию обороны, посыпать где-то фронт, Европе придется помочь Украине и живой силой. И поэтому министр иностранных дел Литвы Ландсбергис уже говорит о том, что, возможно, стоит сформировать какую-то вненатовскую проукраинскую коалицию стран, чтобы вне НАТО отправить от этой коалиции силы. Потому что военные из Франции, Британии, Литвы, Латвии и Польши уже готовы, могут приехать и участвовать во всех этих событиях и помогать Украине. Но это будет не под эгидой Североатлантического альянса.

Еще полтора года назад я говорил о том, что к этому всё равно рано или поздно придут в Европе, потому что с этой массой отбросов Украина сама не справится – она маленькая. А отдавать Украину нельзя. Поэтому будет принято такое решение. Путин это знает, поэтому и размахивает ядерной дубинкой, поэтому и говорит, что Россия прожжёт и испепелит ядерным оружием всех иностранных военных, как только они появятся.

Но как только Путин это сделает, он сразу же поставит себя вне человеческих законов, вне законов цивилизации. Россию уже и так воспринимают не как государство, а как пещеру, глубоко криминальное образование, а Путин таким шагом обнулит РФ как государство – она станет бандой ядерных террористов, которых надо "мочить".

Тогда возникнет вопрос: а зачем третий, зачем между ног – между США и Китаем – это болтающееся непонятно что (правильно Путина называют в Украине). Надо отрезать к чёртовой матери, чтобы не выросло!

То есть в случае применения тактического ядерного оружия Россию поставят вне человеческих законов. От нее камня на камне не оставят. В РФ поют "мы за ценой не постоим", вот и нарвутся.

То есть ядерные угрозы Путина, и нынешняя в том числе, – это не просто блеф и шантаж? Он действительно, на ваш взгляд, может потянуться к "ядерной кнопке"?

Конечно, да. Он же упоротый.

Я всегда исхожу из аксиомы, которую вывел для себя давным-давно: Россия – это такая территория, на которой население и правители всегда выбирали самый плохой вариант из возможных, делали ему апгрейд и реализовывали. В парадигме этой аксиомы я думаю, что в черепе Путина действительно есть такой план. Он на полном серьёзе допускает такую возможность. Он не просто так пугает, не просто так "ножичком в подворотне размахивает", а готов пустить его в ход.

Россия обладает наибольшим в мире ядерным арсеналом / Инфографика: Главред

Что, на ваш взгляд, может стать целями тактических ядерных ударов? По чему будет бить Россия?

Не знаю, но думаю, что это будет делаться показательно, и удары будут сразу по нескольким направлениям, включая Европу. Удары могут быть нанесены по Киеву, по центрам принятия решений, а также по Одессе, Харькову. Они могут быть нанесены по тем областям, через которые проходят вооружения на фронт, то есть по логистическим узлам. Также Россия может ударить ядерным оружием по Польше, по аэродромам в Румынии, где будут дислоцироваться F-16, откуда они будут взлетать на выполнение боевых задач.

Я могу сейчас сколько угодно фантазировать, но Путин прекрасно понимает, что у него будет только один залп, одна возможность. Потому он постарается нанести максимальный ущерб.

Однако, как только этот приказ будет отдан, на Западе уже об этом будут знать. Путин будет только готовиться отдать этот приказ, а на Западе уже будут знать. И может быть нанесён превентивный удар по этому, простите, засранцу.

Если ядерное оружие с подачи Путина заговорит в этой войне, это поможет России переломить ситуацию в свою пользу и победить? Вообще, какими могут быть последствия тактического ядерного удара для России? Просто если представить: удар по Украине нанесён – и что дальше, какие процессы и реакции запускаются для Москвы и Путина?

После этого удара на Россию обрушится вся мощь, как и на российскую армию в Украине, и на военные объекты в РФ. Они все сразу же подвергнутся атаке со всех сторон.

Даже Си Цзиньпин однозначно сказал Путину: "Послушай меня внимательно, белое плешивое яйцо, ты можешь делать что угодно, только не применять ядерное оружие, любое". Как только Путин ядерное оружие применит, Китай окончательно перестанет быть для России тем, на кого можно опереться. И Китай будет "мочить".

Со всех сторон. Это будет начало конца Путина и его развоевавшейся пещеры.

Тогда, получается, Путину нет смысла применять тактическое ядерное оружие, поскольку это обернётся для него ещё худшими последствиями?

Вы пытаетесь искать рацио, а рациональность – это не про русских, не про "совкопитеков". Они вне рацио, они существуют в парадигме возмездия – "не догоню, хоть согреюсь", то есть не сможем победить, хоть нагадим человечеству по полной программе.

Путин понимает, что, если дальше всё будет происходить так же, его пещера будет всё слабее и слабее, а потом всё посыплется. Он не сможет победить. Конечно, пока война идёт потихонечку, она гарантирует и пролонгирует власть и жизнь Путина. Смерть других гарантирует Путину жизнь.

Но, как я сказал в начале нашего разговора, эта война достала всех. Уже все против этой войны. Её надо сворачивать, заканчивать. Война идёт два с лишним года, сколько можно! Поэтому её будут заканчивать.

А Путин понимает, что чем дальше, тем слабее он, тем слабее Россия, и тем больше шансов у Украины переломить ход этой войны с помощью Европы, объединённого Запада. А как он хотел? У него 1,6% мирового ВВП против 60%. Где тут рацио? Дураку понятно, что с таким процентом ты хрен кого победишь. Ты выбежал навстречу паровозу и орёшь: "Задавлю!". Ты можешь гранату в этот паровоз бросить, можешь из миномёта пострелять – ущерб нанесёшь. Но он тебя раздавит всё равно.

Есть ли в России, в окружении Путина такие люди, которые способны помешать ему, не дать нажать "ядерную кнопку"?

Не знаю, но Путин не просто так решил менять элиту. Думаю, Шойгу не будет вновь назначен на пост министра обороны. Скорее всего, его сменит Дюмин, губернатор Тульской области. Там сейчас идут серьёзные подковёрные игры, и Путин тасует колоду. Он недаром сказал о смене элит: эту старую зажравшуюся разжиревшую элиту он хочет убрать и, возможно, возложить на неё всю ответственность за провалы и неудачи. А сам он непогрешимый, божество. Мы же видели, как 7 мая на инаугурации на Путина смотрели в Кремле, а в роли швейцара Стивен Сигал. И все на Путина смотрели с выражением: "Вот ты какой, господь плешивый!".

Я бы не надеялся на то, что будет какой-то переворот, если вы об этом спрашиваете. Поскольку Россия превратилась в банду, с ней надо и поступать так, как с бандой: её нужно обезглавить и для этого провести некую спецоперацию по ликвидации Путина, а когда главаря не будет, будет не ясно, кому подчиняться. И тогда сразу же начнут раскручиваться центробежные силы. Вся вертикаль начнёт дрожать и сыпаться. И получится такая турбулентность! А что будет твориться на фронтах! Там будет не ясно, кому теперь подчиняться, кто верховный главнокомандующий – нету. И всё посыплется, и этот бумеранг вернётся в Россию.

Если Советский Союз, который был гораздо крепче России, не выдержал краха афганской авантюры, то можно только представить, что будет, когда этот украинский бумеранг вернётся на родину. Он просто в клочья разорвёт эту территорию.

Я спрашивала, скорее, о том, будет ли выполнен приказ Путина о применении ядерного оружия, если он его отдаст? Или все-таки кто-то в России и его окружении сохраняет остатки разума и скажет "стоп" этому процессу?

Применение тактического и стратегического ядерного оружия – это разные протоколы. И код запуска тактического ядерного оружия известен исполнителям на местах. Выполнить этот приказ гораздо проще, чем по применению стратегического ядерного оружия.

Поэтому я думаю, что вероятность применения тактического ядерного оружия выше, чем стратегического. Оно наносит меньше ущерба, но и его достаточно, чтобы испортить жизнь десяткам миллионов человек и унести миллионы жизней.

Наблюдая за событиями на украинском фронте и процессами в мире, связанными с Украиной, создается впечатление, что США, Европа и Россия – все повышают ставки. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением перспективы, к чему движется война в Украине? Она способна затянуться еще на годы, или события будут развиваться стремительнее, и мы на пороге знаковых, а, может, и переломных событий?

Был такой генерал-полковник Молтенской, который сейчас на пенсии, но не совсем, он всё равно остаётся в системе и играет там важную роль. Во вторую чеченскую кампанию он командовал ограниченным контингентом войск в Чечне. И вот этот Владимир Молтенской сказал, что Украине главное сейчас – продержаться лето, если она продержится до осени, то всё, Россия войну проиграет. Скорее всего, и Путин это понимает, поэтому он сейчас истошно повышает ставки.

Конечно, я прислушиваюсь и к западным аналитикам, но я также прислушиваюсь и к мнению врага. Поэтому то, что говорит Молтенской, очень важно, но это ни в коем случае не должно расслабить, ведь ещё не победили. Надо сделать всё, чтобы продержаться до осени и обрушить эту гадину.

Всем эта война уже поперек горла. Запад показал, как он тоже может потихонечку затягивать удавку на горле крысы. Потому что та Россия, которая была два года назад, и та, что есть сейчас, – это две разных территории. Там уже совершенно другая атмосфера, качество жизни, цены, ожидания, мироощущение – всё. Уже нет того шапкозакидательства.

Но 9 мая в России приняли на грудь и пойдут "баяны рвать". Но вообще, морды уже кислые у господ ра**истов. Вы же за ценой не постоите! Вон как повторялка выросла. Но как-то им невесело уже.

Ощущение того, что Россию будут дожимать, меня не покидает. Думаю, дожмут. Не думаю, что всё будет длиться ещё два с половиной года, всё закончится гораздо раньше.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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