ВСУ получили от США ракеты ATACMS и могут бить по Крымскому мосту - Forbes

Силы обороны могли потопить российский тральщик "Ковровец" в Севастополе с помощью поставленных США ракетных.комплексов ATACMS.

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Украина получила ракеты ATACMS и может бить по Крымскому мосту - Forbes / коллаж Главред, фото Most.life и "Википедия"

Силы обороны Украины могли потопить российский тральщик "Ковровец" во временно оккупированном Севастополе с помощью поставленных Пентагоном ракетных комплексов Army Tactical Missile Systems (ATACMS). Об этом сообщает западное издание Forbes.

Журналисты отмечают, что порт Севастополя в аннексированном Россией полуострове Крым, по которому был нанесен удар в ночь с 18 на 19 мая, расположен более чем в 240 километров к югу от линии фронта.

Поражать точно цель на таком расстоянии могут далеко не все виды ATACMS (и попадание в "Ковровец" может свидетельствовать о том, что Украина получила более точные 170-мильные (примерно 272,5 км ‒ Главред) M48 или 190-мильные (305,7 км ‒ Главред) M57 ATACMS, считают эксперты.

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Последствия таких поставок, говорят журналисты, "огромны", и то, что осталось от Черноморского флота страны-агрессора РФ, который все находится в Севастополе, ждет "большая беда". У армии оккупантов почти нет возможностей для борьбы с ATACMS в Крыму, сказал Forbes португальский военный консультант Нуно Фелиш.

Точные удары ATACMS могут представлять серьезную опасность и для Керченского моста, который соединяет юг России со временно оккупированным полуостровом Крым.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

"Если они попадают в корабль, то способны поразить и мост", ‒ сказал норвежский эксперт Фабиан Хоффманн.

По его выражению, ATACMS "имеют серьезное значение для того, чтобы сделать непригодной ключевую местность войны – Крым".

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17 мая ГУР и СБУ атаковали Черноморский флот РФ в Крыму и военные объекты россиян в Новороссийске воздушными и надводными дронами, сообщала Украинская правда со ссылкой на свои источники. В Севастополе временно не работала электроподстанция, а в Новороссийске раздавались взрывы на территории нефтебазы.

Россияне 19 мая обвинили Украину в атаке территории РФ и оккупированного Крыма. У оккупантов заявили, что полуостров был атакован 9 ракетами ATACMS, а по объектам в России были нанесены удары 60 беспилотниками.

В Британии призвали Германию дать Украине Taurus и разрешить бить ими по Крыму. В Лондоне напомнили, что Крымский полуостров – территория Украины, которую захватила Россия.

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