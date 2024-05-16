Особая связь: Пономарев назвал причину назначения Белоусова в Минобороны РФ

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отметил, что новый министр обороны РФ Белоусов уже долгое время был доверенным лицом российского диктатора Путина.

https://glavred.info/world/osobaya-svyaz-ponomarev-nazval-prichinu-naznacheniya-belousova-v-minoborony-rf-10565663.html Ссылка скопирована

Пономарев объяснил причину назначения Белоусова министром обороны РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин отправил в отставку министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначил на его место Андрея Белоусова. О мотивах такого решения президента страны-агрессора России рассказал в интервью Главреду рассказал координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, Белоусов в экономическом плане человек, особенно приближенный к Владимиру Путину.

"Вообще, Путин любит таких людей, которые, по его мнению, являются экономически грамотными и могут критиковать действия правительства. Так сказать, открывать глаза, смотреть на ситуацию с другой стороны, чем то, как это делают чиновники", - сказал Пономарев. видео дня

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отмечает, что когда-то такую роль выполнял Андрей Илларионов, однако, Илларионов был более радикальным либералом, чем правительство, тогда как Белоусов, наоборот, был сторонником более государственных взглядов.

"Путин также пользовался услугами Сергея Глазьева, но он был явно каким-то пугалом для правительства с более левого, социалистического фланга", - добавляет Пономарев.

Также он отмечает, что Белоусов был действительно доверенным лицом, которое Путин слушал, и которому еще до назначения на должность вице-премьера в правительстве Мишустина поручали стратегические для Путина проекты.

"Когда-то он создавал агентство стратегических инициатив, потом курировал ряд других "любимых детей" Путина. Поэтому это человек для вождя особо доверенный, но именно как экономист", - резюмировал экс-депутат Госдумы РФ.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев - российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Отставка Шойгу - что известно о новом министре обороны РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сергей Шойгу, который с 2012 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации, теперь возглавит Совет безопасности. На его место назначен Андрей Белоусов, который ранее уже имел опыт правительственной работы.

Путин меняет стратегию войны против Украины, даже не рассчитывая на значительные военные победы на поле боя. Это мнение высказал Илья Пономарев, комментируя отставку Шойгу с поста министра обороны РФ.

Кроме тоо, аналитики американского Института изучения войны считают, что смена главы Минобороны может быть связана с желанием Путина подготовить Россию к длительной войне в Украине и возможной конфронтации с НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред