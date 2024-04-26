Зеленский назвал 3 приоритета оружия для Украины: "Иначе не получится изменить ход войны"

Украинский президент во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" сказал, в каком оружии сейчас больше всего нуждается наше государство.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-nazval-3-prioriteta-oruzhiya-dlya-ukrainy-inache-ne-poluchitsya-izmenit-hod-voyny-10560827.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал 3 приоритета оружия для Украины/ коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в заседании в формате "Рамштайн" 26 апреля сказал, в каких трех видах оружия сейчас больше всего нуждается наше государство для защиты от страны-агрессора России.

Обращаясь во время выступления к представителям стран, участвующих в заседании в формате "Рамштайн", Зеленский отметил, что пока Украине в течение полугода не поступала помощь от США, российские оккупанты смогли перехватить инициативу на поле боя.

В то же время глава Украинского государства подчеркнул, что украинские военные сейчас способны не только стабилизировать фронт, но и проводить деоккупацию территорий.

видео дня

Зеленский сказал, что сейчас нашему государству больше всего нужны три вида вооружения:

дальнобойное оружие, чтобы для российских захватчиков не оставалось безопасных участков в Украине;

системы противовоздушной обороны, в частности как минимум семь Patriot, чтобы сбивать вражеские воздушные суда и не давать им возможности долетать до границ Украины;

артиллерия, чтобы сорвать запланированное Путиным наступление российских оккупантов, а также провести собственные активные операции.

Также президент Украины призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия - как в их странах, так и в Украине".

Зеленский добавил, что в рядах Вооруженных сил Украины сейчас формируются новые бригады, и их нужно обеспечить оружием. Он подчеркнул, что "даже самые лучшие солдаты не смогут изменить ход войны без вооружения".

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в онлайн-формате проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Россия сбросила бомбы на Харьковскую и Сумскую области, пострадали дети. В результате удара управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома на Харьковщине.

В разведке Великобритании сообщили, что РФ ускорила наступление в Донецкой области и хочет прорвать оборону ВСУ. Несмотря на постоянно высокие потери, российские силы способны постоянно обстреливать украинские позиции, считают в разведке Великобритании.

Напомним, в Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред