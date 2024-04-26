"Не потому, что РФ обнаглела": майор ВСУ сказал, что "подогнало" США с помощью Украине

В США долгое время тянули с предоставлением помощи Украине. Но потом на закрытом заседании разведка Штатов рассказала республиканцам о том, что происходит.

https://glavred.info/ukraine/ne-potomu-chto-rf-obnaglela-mayor-vsu-skazal-chto-podognalo-ssha-s-pomoshchyu-ukraine-10560818.html Ссылка скопирована

Майор ВСУ сказал, что "подогнало" США с помощью Украине/ УНИАН, скрин, Facebook Алексей Гетьман

Помощь Украине, предоставление которой на днях одобрили в США, наше государство должно было получить еще в прошлом году. Но политические проблемы внутри Соединенных Штатов Америки задержали эту помощь на 7 месяцев.

Однако подогнало США с выделением этой помощи не то, что страна-агрессор Россия обнаглела и начинает делать, что ей заблагорассудится. Этот процесс подтолкнули вперед другие причины. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду.

видео дня

"Эта помощь - то, о чем Украина договорилась еще в прошлом году. Это свидетельствует о том, что политические проблемы внутри США (учитывая, что в этом году там выборы) на 7 месяцев задержали помощь. Это не что-то новейшее, что нам предоставили, потому что Россия обнаглела и начинает делать, что ей заблагорассудится. Дополнительная пришла разве что от Великобритании", - сказал Гетьман.

Он отметил, что наше государство должно было получить эту помощь еще в конце прошлого года. Но потом в США были рождественские, пасхальные каникулы, пока не дошло до того, что на закрытом заседании разведка США не рассказала определенным республиканцам, включая Майкла Джонсона, о том, что происходит.

"С другой стороны, рейтинг популиста номер один в мире, Дональда Трампа, начал проседать больше статистической погрешности. И его риторика о том, чтобы оставить деньги в Штатах - это популизм. Но поскольку опасность в мире растет, риторика перестала работать. Поэтому Трамп быстро сориентировался и начал обвинять Байдена в слабой помощи Украине. Но надеюсь, что мозг у американских избирателей не такой, как у рыбки гуппи, ведь Трамп противоречит сам себе", - сказал майор запаса ВСУ.

Но Гетьман подчеркнул, что украинцы одновременно должны понимать, что Дональд Трамп может стать следующим президентом США, и Украине на уровне государства нужно сохранить двухпартийную поддержку.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред