Залп в 40 ракет: названы сроки и цели новых массированных ударов по Украине

Оккупанты могут использовать для ударов самолеты ТУ-95 и ТУ-22М3, говорит Александр Коваленко.

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Александр Коваленко оценил вероятность ракетного удара РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Военный аналитик Александр Коваленко прокомментировал подготовку российских оккупантов к новому ракетному удару по Украине.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, с этим может быть связано перебазирование стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" в Мурманской области.

"Россияне не отказались от общего своего плана - нанесения ракетных ударов по нашей энергетической системе. Поэтому в течение полутора - двух с половиной недель они будут наносить эти ракетные удары с использованием как авиационной компоненты, если мы говорим о ТУ-95 - это ракеты Х-101, Х-55. И если мы говорим о ТУ-22М3, то это ракеты Х-22 или Х-32", - пояснил военный эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что РФ способна производить до 2 единиц ракет соответствующих модификаций в сутки и таким образом пополнять свои запасы.

"Они будут использовать комбинированные удары по нашей энергетической системе. Так что эти переброски могут быть связаны с тем, чтобы подготовить соответствующую классификацию пусковых, для подготовки их средств поражения к следующей волне ударов. Это может быть до 30-40 ракет этой компоненты использовано против Украины", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - Россия согнала самолеты и готовится к новой атаке:

Что известно о подготовке ракетного удара РФ

Накануне сообщалось о том, что российские оккупанты могут готовить новые массированные удары по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT Anderson в сети Х.

На снимках от 15 мая видно, что на военный аэродром перебросили более 25 военных самолетов РФ.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киеве усиливают безопасность на Пасху. В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов в этот день.

/ Инфографика Главреда

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