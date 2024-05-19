Могут взлететь десятки бомбардировщиков: РФ готовит массированный удар – соцсети

Российские оккупанты могут готовиться к новым ракетным обстрелам Украины.

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РФ может готовить новый массированный удар / / Коллаж Главред, фото: Википедия

Российские оккупанты могут готовить новые массированные удары по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT Anderson в сети Х.

На снимках от 15 мая видно, что на военный аэродром перебросили более 25 военных самолетов РФ.

видео дня

MT Anderson уточняет, на аэродроме "Оленья" в Мурманской области собрано:

12 стратегических бомбардировщиков Ту-95,

13 самолетов Ту-22М3,

2 военно-транспортных самолета Ан-12,

1 стратегический бомбардировщик Ту-160.

/ @MT_Anderson

/ @MT_Anderson

Вместе с тем MT Anderson не исключает, что оккупанты могут готовиться к новым ракетным обстрелам Украины.

Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киеве усиливают безопасность на Пасху. В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов в этот день.

/ Инфографика Главреда

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