ВСУ вернули позиции и наносят контрудары: полковник о деталях боев за Волчанск

Враг пытается прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, рассказал Назар Волошин.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Силы обороны наносят контрудары в районе Волчанска Харьковской области, при этом украинским защитникам частично стабилизировать ситуацию, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Назар Волошин.

Как подчеркнул он в комментарии LIGA.net, оккупанты пытаются прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого, а наземные штурмы захватчики совмещают с авиационными ударами.

По словам представителя ОСГВ "Хортица", в направлении Стрелечья – Глубокое Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, количество штурмов со стороны российских оккупантов значительно уменьшилось. Кроме того, украинские защитники отразили вражеские атаки южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

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"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанск, в котором враг стремится закрепиться в жилой застройке, но наши защитники не дают им это сделать", - отметил он.

Украинский офицер предупредил о том, что враг основные усилия сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом в Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

Волошин добавил, что Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом, и уничтожили большое количество захватчиков, а также смогли взять оккупантов в плен.

Подразделения ОСГВ "Хортица" продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанская в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем, при этом продолжаются меры по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях, резюмировал он.

/ deepstatemap.live

Подробности боев за Волчанск

Напомним, в результате удара по зданию в Волчанске Харьковской области, где засели прорвавшиеся российские бандформирования, были ликвидированы десятки кадыровцев, сообщил заместитель командира легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству – "Цезарь".

Как пишет профильное издание Defense Eхpress, для удара по опорному пункту окупантов, который они обустроили в больнице города Волчанск, могли быть использованы как и GLSDB, так и управляемые авиабомбы западного образца, адаптированные под советские самолеты в строю ВСУ, например - JDAM-ER или AASM Hammer.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Бои за Волчанск - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские военные ударили по оккупантам, которые пробрались в больницу Волчанска. Российские захватчики продолжали движение в направлении города, захватывая крупные объекты для обустройства огневых позиций. На кадрах видно, как ВСУ несколькими ударами с воздуха сносят захваченную противником больницу.

Напомним, оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска . Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и стали обходить его с востока.

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