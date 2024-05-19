Десятки кадыровцев взлетели на воздух: новые детали удара по врагу в Волчанске

Для удара ВСУ могли использовать бомбы GLSDB, JDAM-ER или AASM Hammer.

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В Волчанске нанесли мощный удар по оккупантам / Коллаж: Главред, Фото: @Osinttechnical, скриншот

В результате удара по зданию в Волчанске Харьковской области, где засели прорвавшиеся российские бандформирования, были ликвидированы десятки кадыровцев, сообщил заместитель командира легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству – "Цезарь".

"Это не настоящие чеченцы, а рабы Путина, живущие не по своим законам, не по федеральным законам, а по законам Кадырова, которому на кормление отдана Чечня", – сказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Он также отметил, что Кадыров, как правило, сильно разбавляет свои подразделения. По словам "Цезаря" в подразделениях, подчиненных главе Чечни, на одного этнического чеченца приходится примерно десяток военнослужащих из других регионов страны-агрессора.

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Подробности удара по оккупантам в Волчанске

Как пишет профильное издание Defense Eхpress, для удара по опорному пункту окупантов, который они обустроили в больнице города Волчанск, могли быть использованы как и GLSDB, так и управляемые авиабомбы западного образца, адаптированные под советские самолеты в строю ВСУ, например - JDAM-ER или AASM Hammer.

"Попадание управляемыми авиабомбами или GLSDB по захватчикам в больнице в Волчанске таки произошло, в цель ударило минимум четыре боеприпаса. Потому что это действительно диссонирует с утверждениями, которые до этого распространялись в западных и профильных ресурсах о том, что армия РФ имеет столь мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют буквально сбивать с курса управляемые авиабомбы JDAM-ER, или те же GLSDB, ну или управляемые 155-мм снаряды", - говорится в материале.

Авторы отмечают, что факт результативного удара управляемыми боеприпасами по врагу в Купянске выглядит как важный факт, указывающий на то, что на самом деле возможности РФ сфере РЭБ не абсолютны.

"С одинаковой вероятностью здесь могло произойти два варианта. Или россияне не смогли обеспечить достаточным количеством средств РЭБ свои подразделения, атакующие в районе Волчанска. Или украинские и западные специалисты успели принять определенные меры, чтобы сохранить устойчивость попадания управляемых боеприпасов западного образца хотя бы в некоторых случаях, которые сейчас происходят во время боев против армии РФ", - добавили военные аналитики.

Бои за Волчанск - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские военные ударили по оккупантам, которые пробрались в больницу Волчанска. Российские захватчики продолжали движение в направлении города, захватывая крупные объекты для обустройства огневых позиций. На кадрах видно, как ВСУ несколькими ударами с воздуха сносят захваченную противником больницу.

Напомним, оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска . Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и стали обходить его с востока.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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