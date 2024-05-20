Будут графики почасовых отключений: какие регионы завтра останутся без света

Графики почасовых отключений будут введены с 00:00 21 мая.

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В Украине будут отключать свет 21 мая / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине 21 мая будут отключать свет во всех областях. Графики почасовых отключений начнут действовать с 00:00 и в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения будут действовать не только для промышленности, но и для бытовых потребителей.

"Они могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении.

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Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 15 мая в Укрэнерго заявили, что в этот день по всей Украине будут отключения света. Государство запустило аварийные блэкауты из-за дефицита электроэнергии на фоне российских обстрелов и похолодания.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей на данном этапе могут продлиться до августа-сентября текущего года. В то же время зимой дефицит в энергосистеме Украины будет даже при условии высоких температурных показателей.

По словам гендиректора энергокомпании Yasno Сергея Коваленко, на данный момент заранее предупреждать украинцев об отключении света в домах и квартирах нереально - ведь всё зависит от объёмов потребления, спрогнозировать точно которые сложно.

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