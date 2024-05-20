У Зеленского жестко ответили Путину насчет 'нелегитимности' президента Украины

Владимир Путин не может вести переговоры ни с кем, потому что сам по себе он не является легитимным, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал измышления Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скрин YouTube

В Конституции указано, что полномочия президента страны действуют до момента инаугурации другого президента или второго срока, а выборы прописываются в соответствующих пунктах закона о военном положении, заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Таким образом он прокомментировал Каналу 24 заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что для РФ имеет значение вопрос легитимности Владимира Зеленского, если придется подписывать документы.

"На территории Украины идет война, то есть логистически организовать избирательный процесс, в котором все граждане смогут реализовать свое избирательное право или баллотироваться, или голосовать, к тому же гарантировать безопасность и прозрачность конкурентности этих выборов невозможно", - пояснил представитель ОП.

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В то же время он считает, что враг будет продолжать использовать эту тему для дестабилизации Украины.

Советник главы ОП также обратил внимание на то, что есть вопрос легитимности Путина, ведь диктатор у власти уже 5 срок.

"В 2020 году он переписал конституцию под себя, военный преступник продолжает убивать своих оппонентов. Для меня Путин не существует как президент", – добавил Подоляк и уточнил, что диктатор не может вести переговоры ни с кем, потому что сам по себе он не является легитимным. Рекомендуем: Иран продолжит вооружать РФ: почему гибель Раиси ничего не изменит – мнение

Ранее Путин цинично высказался о наступлении на Харьковщине. Диктатор назвал наступление РФ ответом на обстрелы российской территории и связал его с созданием "санитарной зоны".

Напомним, ранее Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля. Михаил Подоляк отметил, что основной удар был направлен не столько против Сергея Шойгу, сколько против Николая Патрушева.

Аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля по увольнению чиновников. Замена Шойгу на Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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