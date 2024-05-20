Жданов назвал лучший и худший сценарии завершения войны в Украине

Лучший сценарий развития войны в Украине можно реализовать даже до конца 2024 года.

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Олег Жданов назвал два сценария развития войны России и Украины / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов назвал два сценария развития войны в Украине - самый плохой и самый лучший.

Как сказал полковник запаса в интервью ТСН, средства для ведения войны не бесконечны и могут начать заканчиваться в ближайшее время. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин стремится к мирным переговорам.

По словам Жданова, самый плохой сценарий, на который не пойдет украинское общество, — это прекращение огня и начало переговоров без вывода российских войск с территории Украины.

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"Это самый плохой сценарий, это капитуляция Украины. Под угрозой наше существование как государства", – сказал Жданов.

Лучший сценарий развития войны в Украине можно реализовать даже до конца 2024 года.

По словам эксперта, для этого нужно провести мобилизацию личного состава, получить технику, создать гвардию наступления и провести контрнаступательную операцию по освобождению территорий Украины.

"Не обязательно все освобождать одним махом. Главное — нужно перерезать сухопутный коридор в Крым и возможно попытаться оцепить Крым и освободить его. Это лучший сценарий, все остальное находится между ними", — считает военный эксперт.

При этом Жданов считает, что более реальным такой сценарий освобождения Крыма был в 2022 году. Если бы тогда ВСУ проводили не Харьковскую операцию, а пошли на Токмак, Мелитополь и Бердянск, когда не было в линии Суровикина, тогда шансов было бы больше.

"Но кто-то настоял на освобождении Харьковской области. Сегодня это [освобождение Крыма] возможно. При наличии авиации и ракетных войск в достаточном количестве проломить даже линию Суровикина не будет большой проблемой", – считает Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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