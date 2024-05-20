Жданов назвал лучший и худший сценарии завершения войны в Украине

Военный эксперт Олег Жданов назвал два сценария развития войны в Украине - самый плохой и самый лучший.
Как сказал полковник запаса в интервью ТСН, средства для ведения войны не бесконечны и могут начать заканчиваться в ближайшее время. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин стремится к мирным переговорам.
По словам Жданова, самый плохой сценарий, на который не пойдет украинское общество, — это прекращение огня и начало переговоров без вывода российских войск с территории Украины.
"Это самый плохой сценарий, это капитуляция Украины. Под угрозой наше существование как государства", – сказал Жданов.
Лучший сценарий развития войны в Украине можно реализовать даже до конца 2024 года.
По словам эксперта, для этого нужно провести мобилизацию личного состава, получить технику, создать гвардию наступления и провести контрнаступательную операцию по освобождению территорий Украины.
"Не обязательно все освобождать одним махом. Главное — нужно перерезать сухопутный коридор в Крым и возможно попытаться оцепить Крым и освободить его. Это лучший сценарий, все остальное находится между ними", — считает военный эксперт.
При этом Жданов считает, что более реальным такой сценарий освобождения Крыма был в 2022 году. Если бы тогда ВСУ проводили не Харьковскую операцию, а пошли на Токмак, Мелитополь и Бердянск, когда не было в линии Суровикина, тогда шансов было бы больше.
"Но кто-то настоял на освобождении Харьковской области. Сегодня это [освобождение Крыма] возможно. При наличии авиации и ракетных войск в достаточном количестве проломить даже линию Суровикина не будет большой проблемой", – считает Олег Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Мирные переговоры с Россией - последние новости
Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что Украина победит в войне со страной-агрессором Россией. Украинская армия может стать достаточно сильной и с позиции силы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. При этом любое вероятное мирное соглашение должно предусматривать вывод российских войск с ныне оккупированных территорий. По словам Нулланд, от украинского народа зависит, какими должны быть его территориальные амбиции.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала". Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.
Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вести переговоры на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, она "русофобская и иллюзорная".
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.
На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.
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