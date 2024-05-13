Мирные переговоры с РФ: в США сказали, на какую сделку сейчас пошел бы Путин

На данный момент Украина находится в недостаточно сильной позиции, заявила Виктория Нуланд.

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Виктория Нуланд уверена, что Украины победит в войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что Украина победит в войне со страной-агрессором Россией. Украинская армия может стать достаточно сильной и с позиции силы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. При этом любое вероятное мирное соглашение должно предусматривать вывод российских войск с ныне оккупированных территорий, пишет Politico.

По словам Нулланд, от украинского народа зависит, какими должны быть его территориальные амбиции.

"Но есть определенные вещи, которые являются экзистенциальными. Любое соглашение, которое они (Украина, - ред.) заключат в своих и глобальных интересах, должно быть соглашением, которое Путин будет вынужден соблюдать. Мы не можем делать это каждые полгода, каждые три года. Это должно фактически привести к соглашению, которое предусматривает вывод российских войск", - заявила Нуланд. видео дня

Она также отметила, что Путин является мастером rope-a-dope negotiating - боксерского поединка, в котором соперник бьет жертву, пока та не выдохнется.

"Он (Путин, - ред.) никогда не идет на компромисс. Это должно быть соглашение, которое гарантирует, что независимо от того, что будет решено по Крыму, он не может быть ремилитаризован таким образом, чтобы стать кинжалом в сердце центра Украины", - добавила экс-заместитель госсекретаря США.

Нуланд верит в победу Украины

Политик отметила, что российский диктатор Путин уже не достиг своей цели в Украине.

"Он хотел сравнять с землей Украину. Он хотел гарантировать, что у них не будет суверенитета, независимости, свободы действий и демократического будущего — потому что демократическая Украина, европейская Украина, помимо прочего, представляет собой угрозу его модели России, и потому что это первый строительный блок для его более масштабных территориальных амбиций", - сказала Нуланд.

"Сможет ли Украина добиться успеха? Абсолютно. Может ли Украина выйти из этого более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем она есть сейчас? Абсолютно. И я думаю, что так и будет. Но мы должны оставаться с ней. Мы должны убедиться, что наши союзники останутся с ней", - добавила она.

Могла ли Украина заключить выгодный мир в 2022 году?

По словам Нуланд, в 2022 году Украина находилась "в недостаточно сильной позиции".

"Они сейчас не в достаточно сильной позиции. Единственная сделка, которую Путин мог бы заключить тогда, единственная сделка, которую он заключил бы сегодня, по крайней мере, до того, как он увидит, что произойдет на наших выборах, — это сделка, в которой он говорит: "Что мое — мое, а что ваше — подлежит обсуждению", - считает экс-заместитель госсекретаря США.

Нуланд также сказала, что Соединенные Штаты недостаточно быстро осознали и предотвратили экспансионистские амбиции как российского диктатора Владимира Путина, так и главы КНР Си Цзиньпина.

Кто такая Виктория Нуланд Виктория Джейн Нуланд — американский дипломат и политик, пишет Википедия. Ее первая должность более трех десятилетий назад - консульский работник в Китае. В 2011—2013 годах была официальным представителем Государственного департамента США. Впоследствии была помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, c 2021 года — заместитель государственного секретаря. 5 марта 2024 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время Нуланд уйдет в оставку.

Мирные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала". Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вести переговоры на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, она "русофобская и иллюзорная".

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что все мирные инициативы России направлены на то, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине, перевооружиться и на снова напасть.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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