Придут неприятности и безденежье: что нельзя делать 3 февраля

Что можно делать 3 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 3 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день громко поют воробьи

Что нельзя носить в этот день

Что нужно делать 3 февраля

3 февраля церковь почитает память святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. Как сообщает Главред, Симеон был благочестивым старцем. Он был одним из 72-х переводчиков, которые переводили Священное Писание с еврейского на греческий язык. Во время работы над книгой пророка Исаии он наткнулся на слова: "Вот Дева зачнет и родит Сына". Симеон усомнился в этой фразе и хотел исправить ее, но Ангел Господень явился и сказал, что он не умрет, пока не увидит исполнение этого пророчества. Благодаря этому чуду он прожил более 300 лет, ожидая встречи со Христом.

Святая Анна была старой благочестивой вдовой. После смерти мужа она 84 года служила при Иерусалимском храме постом и молитвой. Когда Симеон Богоприемник взял Младенца Иисуса на руки, Анна также подошла и начала пророчествовать о нем всем.. Она говорила, что Христос принесет спасение Израилю и станет светом народам.

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Что можно делать 3 февраля

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья для ребенка.

В этот день можно заниматься домашними делами. Считается, что нужно хорошо поработать.

Что нельзя делать 3 февраля

1. Нельзя 3 февраля носить одежду черного цвета. Считается, это принесет неприятности.

2. Нельзя 3 февраля носить грязную и порванную одежду. Это может притянут безденежье.

3. Нельзя 3 февраля подметать. Предки верили, что так можно вымести благополучие.

Приметы 3 февраля

Если в этот день воробьи громко поют, то скоро придет весеннее потепление.

Если в этот день лежит много снега, то лето будет дождливым.

Если в этот день иней, то скоро придет похолодание.

Если в этот день сухо, то август будет жарким.

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