Начнется "черная полоса": что нельзя делать 4 февраля - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет снег
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно сделать по хозяйству 4 февраля
4 февраля церковь почитает память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Как сообщает Главред, он родился в знатной богатой семье. Его родственником был сам архиепископ Александрийский Феофил. Исидор получил образование в риторических и философских науках.
Еще будучи юношей он решил уйти в монастырь и посвятил себя строгому аскетизму, молитве, духовному наставничеству и изучению Священного Писания. Исидор был ревностным сторонником чистоты веры и церковной дисциплины. Он выступал против ересей, поддерживал Аоександрийского патриарха Кирилла в борьбе с отрицанием божественности Христа.
Что можно делать 4 февраля
- В этот день нужно проверить улья, чтобы понять, как пчелы пережили зиму.
- В этот день лучше сидеть дома, так как начинается пора "звериных свадеб", когда животные могут быть агрессивными, если их потревожить.
Что нельзя делать 4 февраля
1. Нельзя 4 февраля женщинам кричать на мужчин. Считается, что тогда начнутся проблемы в семейной жизни.
2. Нельзя 4 февраля оставлять в доме беспорядок. Иначе семью накроет "черная полоса".
3. Нельзя 4 февраля садиться за руль. Считается, что это неудачный день для поездки.
4. Нельзя 4 февраля заниматься тяжелой физической работой. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.
Приметы 4 февраля
- Если в этот день метель, то она затянется на неделю минимум.
- Если в этот день снег, то летом будет богатый урожай.
- Если в этот день сильный туман, то скоро придет потепление.
- Если в этот день ветки на елке склонились книзу, то скоро начнется снегопад.
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