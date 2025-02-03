Начнется "черная полоса": что нельзя делать 4 февраля - приметы

Что можно делать 4 февраля. Строгие приметы и запреты, которые защитят семью от несчастья.

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Что нельзя делать 4 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет снег

Что нельзя делать в этот день

Что нужно сделать по хозяйству 4 февраля

4 февраля церковь почитает память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Как сообщает Главред, он родился в знатной богатой семье. Его родственником был сам архиепископ Александрийский Феофил. Исидор получил образование в риторических и философских науках.

Еще будучи юношей он решил уйти в монастырь и посвятил себя строгому аскетизму, молитве, духовному наставничеству и изучению Священного Писания. Исидор был ревностным сторонником чистоты веры и церковной дисциплины. Он выступал против ересей, поддерживал Аоександрийского патриарха Кирилла в борьбе с отрицанием божественности Христа.

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Что можно делать 4 февраля

В этот день нужно проверить улья, чтобы понять, как пчелы пережили зиму.

В этот день лучше сидеть дома, так как начинается пора "звериных свадеб", когда животные могут быть агрессивными, если их потревожить.

Что нельзя делать 4 февраля

1. Нельзя 4 февраля женщинам кричать на мужчин. Считается, что тогда начнутся проблемы в семейной жизни.

2. Нельзя 4 февраля оставлять в доме беспорядок. Иначе семью накроет "черная полоса".

3. Нельзя 4 февраля садиться за руль. Считается, что это неудачный день для поездки.

4. Нельзя 4 февраля заниматься тяжелой физической работой. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

Приметы 4 февраля

Если в этот день метель, то она затянется на неделю минимум.

Если в этот день снег, то летом будет богатый урожай.

Если в этот день сильный туман, то скоро придет потепление.

Если в этот день ветки на елке склонились книзу, то скоро начнется снегопад.

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