Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 4 февраля - приметы

Ангелина Подвысоцкая
3 февраля 2025, 18:38
517
Что можно делать 4 февраля. Строгие приметы и запреты, которые защитят семью от несчастья.
приметы
Что нельзя делать 4 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день идет снег
  • Что нельзя делать в этот день
  • Что нужно сделать по хозяйству 4 февраля

4 февраля церковь почитает память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Как сообщает Главред, он родился в знатной богатой семье. Его родственником был сам архиепископ Александрийский Феофил. Исидор получил образование в риторических и философских науках.

Еще будучи юношей он решил уйти в монастырь и посвятил себя строгому аскетизму, молитве, духовному наставничеству и изучению Священного Писания. Исидор был ревностным сторонником чистоты веры и церковной дисциплины. Он выступал против ересей, поддерживал Аоександрийского патриарха Кирилла в борьбе с отрицанием божественности Христа.

видео дня

Что можно делать 4 февраля

  • В этот день нужно проверить улья, чтобы понять, как пчелы пережили зиму.
  • В этот день лучше сидеть дома, так как начинается пора "звериных свадеб", когда животные могут быть агрессивными, если их потревожить.

Что нельзя делать 4 февраля

1. Нельзя 4 февраля женщинам кричать на мужчин. Считается, что тогда начнутся проблемы в семейной жизни.

2. Нельзя 4 февраля оставлять в доме беспорядок. Иначе семью накроет "черная полоса".

3. Нельзя 4 февраля садиться за руль. Считается, что это неудачный день для поездки.

4. Нельзя 4 февраля заниматься тяжелой физической работой. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

Приметы 4 февраля

  • Если в этот день метель, то она затянется на неделю минимум.
  • Если в этот день снег, то летом будет богатый урожай.
  • Если в этот день сильный туман, то скоро придет потепление.
  • Если в этот день ветки на елке склонились книзу, то скоро начнется снегопад.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет сколько и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Будет сколько и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

19:40Синоптик
Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

19:02Мир
У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

18:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Перевод связистов в пехоту: Драпатий принял важное решение

Перевод связистов в пехоту: Драпатий принял важное решение

Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами"

Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами"

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

Гороскоп на завтра 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - большая прибыль

Последние новости

19:40

Будет сколько и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

19:29

Его можно есть ложками: рецепт вкусного салата по-новому

19:10

Дуда внезапно выдал дозу адекватности о завершении войнымнение

19:08

Хотели взрывчаткой взорвать важный орган власти: где СБУ предотвратила теракт

19:02

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
18:49

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

18:45

У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

18:39

Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

18:38

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 4 февраля - приметы

Реклама
18:31

Угроза ядерного удара РФ по Украине: эксперт назвал, что сдерживает Путина

18:17

"Ким Чен Ын ужаснулся": стало известно, как Путин тратил северокорейцев

17:58

Стоит ли оставлять свет для питомцев, когда уходите из дома: ответ ветеринара

17:51

"Уже поражает цели": командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии

17:43

"Станет Афганистаном Евросоюза": Орбан сделал провокационное заявление об Украине

17:38

Бой Усика против Кличко: промоутер дал комментарий относительно поединка

17:35

Украинские депутаты о суде над Варданяном: "Символ финансовой поддержки российской агрессии"

17:32

"Мой загадочный": Анна Кошмал "познакомила" поклонников с мужем

17:28

"Держи дробовик": всплыли новые детали расстрела военного ТЦК на Полтавщине

17:17

Что удаляет водный камень с лобового стекла: водители удивлены действенным лайфхаком

17:00

Неожиданный поворот: Орбан заявил, что называет Россию агрессором - детали

Реклама
17:00

Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали

16:41

Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году – Reuters

16:36

"Подарила нам счастье": Константин Грубич пришел на могилу 17-летней дочери

16:27

Какой цвет кошелька притягивает деньги в 2025 году

16:20

"Ялта-2" с США, Китаем и РФ: названа тема переговоров и последствия для Украины

16:10

Как правильно посадить саженцы малины: соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

16:02

Украинцам стоит поучиться: как правильно пить эспрессо

15:59

ВСУ уничтожили почти 50 тысяч оккупантов: Минобороны раскрыло потери РФ

15:56

"Бросили на это основные силы": в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска

15:47

Россияне обезглавили украинского защитника: установлена личность воина ВСУ

15:34

"Мне рожать, а мы не расписаны": Осадчая рассказала о своей свадьбе

15:21

Устраивает и США, и РФ: в какой стране встретятся Путин с Трампом - Reuters

15:01

Доллар и евро ушли в крутое пике: сколько стоит валюта

14:49

Тормозить или гнать: на какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге

14:39

Ни одного паука больше не будет в доме: нестандартный способ отгонит их навсегда

14:23

Защищал Украину в небе почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов

14:22

СМИ узнали, что новая администрация США планирует проверить деятельность ЦПК в Украине

14:13

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

13:41

Национальный отбор-2025 на Евровидение: все подробности про финала конкурсаВидео

13:35

Рецепт идеального картофеля по-деревенски - всего один секретВидео

Реклама
13:34

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

13:32

ССО атаковали два стратегических объекта РФ: в Генштабе озвучили последствия ударов

13:22

Неужели "Мона Лиза" никогда не была женщиной: неизвестная тайна шедевра да Винчи

13:16

Зеленский готов "смягчить позицию по территориям": громкое заявление Келлога

13:09

Женщина не мыла голову шампунем 12 лет: как выглядят ее волосы

13:08

Криминальный авторитет и организатор "титушек" Армен Саркисян умер в Москве - СМИВидео

12:51

Враг отступает на важном направлении: где ВСУ разбили наступление противника

12:41

"Норма для всех": в Минобороны раскрыли детали о ВВК для ограниченно годных

12:34

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

12:30

Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикетаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять