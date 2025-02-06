Достатка не будет весь год: что нельзя делать 6 февраля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день солнечно
- Что нельзя отдавать в этот день
- Что нужно сделать 6 февраля
6 февраля церковь почитает память святого преподобного Вукола. Как сообщает Главред, он стал епископом и начал проповедовать Евангелие в язіческой Смирне. Благодаря его проповедям в Смирне утвердилось христианство.
Вукол стал духовным наставником для многих людей. Он разрушал идолопоклоннические традиции и распространял христианство. Перед смертью он поставил своим преемником святого Поликарпа Смирнского.
Что можно делать 6 февраля
- В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить счастья в семейной жизни и здоровья для всей семьи.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Это принесет в дом счастье.
Что нельзя делать 6 февраля
1. Нельзя 6 февраля брать и давать деньги в долг. Иначе от вас на весь год отвернется достаток.
2. Нельзя 6 февраля заключать важные сделки. Считается, что это неблагоприятный день для подобного.
3. Нельзя 6 февраля заглядывать в зеркало без надобности. Предки верили, что тогда к вам могут прийти проблемы.
Приметы 6 февраля
- Если в этот день туман, то день будет солнечным.
- Если в этот день птицы сидят на верхушках деревьев, то скоро придет потепление.
- Если в этот день выпал снег, то лето будет холодным.
- Если в этот день началась метель, тот скоро придет весна.
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