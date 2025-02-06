Достатка не будет весь год: что нельзя делать 6 февраля

Что можно делать 6 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 6 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день солнечно

Что нельзя отдавать в этот день

Что нужно сделать 6 февраля

6 февраля церковь почитает память святого преподобного Вукола. Как сообщает Главред, он стал епископом и начал проповедовать Евангелие в язіческой Смирне. Благодаря его проповедям в Смирне утвердилось христианство.

Вукол стал духовным наставником для многих людей. Он разрушал идолопоклоннические традиции и распространял христианство. Перед смертью он поставил своим преемником святого Поликарпа Смирнского.

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Что можно делать 6 февраля

В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить счастья в семейной жизни и здоровья для всей семьи.

В этот день нужно сделать доброе дело. Это принесет в дом счастье.

Что нельзя делать 6 февраля

1. Нельзя 6 февраля брать и давать деньги в долг. Иначе от вас на весь год отвернется достаток.

2. Нельзя 6 февраля заключать важные сделки. Считается, что это неблагоприятный день для подобного.

3. Нельзя 6 февраля заглядывать в зеркало без надобности. Предки верили, что тогда к вам могут прийти проблемы.

Приметы 6 февраля

Если в этот день туман, то день будет солнечным.

Если в этот день птицы сидят на верхушках деревьев, то скоро придет потепление.

Если в этот день выпал снег, то лето будет холодным.

Если в этот день началась метель, тот скоро придет весна.

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