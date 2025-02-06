Притянете к себе неприятности: вещи какого цвета лучше не надевать 7 февраля

Что можно делать 7 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от болезней.

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Что нельзя делать 7 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день солнечно

Что нельзя отдавать в этот день

Что нужно сделать 7 февраля

7 февраля церковь почитает память святого преподобного Партения. Как сообщает Главред, он родился в семье диакона Христофора. С детства он отличался благочестивостью. У него не было образования, но он изучал Священное Писание и много молился.

Партений получил дар чудотворения еще до того, как принял сан священника. Он мог исцелять людей от болезней и даже изгонял бесов. Он не стремился к богатству, занимался рыболовством, а заработки раздавал бедным. Позже Партений стал епископом Лампсаку.

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Он занимался уничтожением идолопоклонства, разбивал языческие храмы и строил христианские церкви. Он обратил многих жителей в христианство. Существует легенда о том, что Партений однажды даже воскресил умершего и исцелял слепых.

Что можно делать 7 февраля

В этот день нужно испечь специальные пироги с луком. Ими стоит угостить родных и несколько пирогов вынести за порог "для покойников".

В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить здоровья и исцеления от болезней.

В этот день нужно дать милостыни нуждающимся. Это притянет благополучие.

Что нельзя делать 7 февраля

1. Нельзя 7 февраля заключать брак. Этот день считается поминальным.

2. Нельзя 7 февраля женщинам носить одежду зеленого цвета. Считается, что это притянет неприятности.

3. Нельзя 7 февраля отказывать в помощи. Чем больше сотворишь добра, тем больше его вернется.

Приметы 7 февраля

Если в этот день облака синие, то скоро придет тепля погода.

Если в этот день ветрено, то будет богатый урожай яровых.

Если в этот день потепление, то лето будет жарким.

Если в этот день красный закат, то лето будет холодным.

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