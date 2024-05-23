Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

Это была бы третья блестящая операция после Харьковской и Херсонской, отмечает Петр Черник.

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ВСУ могут пробиться к северному Приазовью / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

После получения пакетов западной помощи Украина сможет ощутимо усилить фронт и получит реальные возможности пойти в наступление, по меньшей мере на южном направлении. Однако для этого нужно, чтобы в один ударный кулак сошлись четыре фактора, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, передает 24 Канал.

Он отмечает, что союзники понимают, что их запрет наносить удары западным вооружением по стране-агрессору России наносит вред Украине. Также это позволяет россиянам приближаться и к их границам непосредственно, но ядерный шантаж врага останавливает союзников.

"Если бы нам позволили ракетами ATACMS наносить удары по скоплениям войск - это было бы полезнее всего именно по северному направлению. Напротив Сумской и Харьковской областей сосредоточено до 53 тысяч личного состава, в окопах и блиндажах их можно доставать по-настоящему только кассетными боеприпасами", - подчеркнул военный эксперт. видео дня

Черник добавляет, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, а решаемость этого цикла сухой погоды - это пробиться к северному Приазовью.

"Это была бы третья блестящая операция после Харьковской и Херсонской. Это абсолютно возможно реализовать с помощью большого количества ракет ATACMS, работой большого количества радиоэлектронной борьбы, артиллерии и авиации. Если бы все четыре фактора сложились в один кулак, на условный сентябрь мы могли бы прорвать линию Суровикина. Но здесь все зависит исключительно от количества качественного оружия", - подчеркнул военный.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Война в Украине - последние новости

Напомним, 22 мая, Силы обороны Украины сбили российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет украинские защитники ликвидировали на Покровском направлении.

Кроме того, ВСУ сумели остановить наступление армии страны-агрессора РФ на Харьковщине. В частности, благодаря оружию из США, считает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Известно и то, что Силы обороны наносят контрудары в районе Волчанска Харьковской области, в то же время украинским защитникам частично удалось стабилизировать ситуацию, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Назар Волошин.

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