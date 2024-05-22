Красная линия для РФ: майор ВСУ рассказал, будут ли ВСУ уничтожать Крымский мост

Военный эксперт отмечает, что Силы обороны Украины в любом случае уничтожат Крымский мост, даже если это будет для России "красной линией".

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Майор ВСУ рассказал, будут ли ВСУ уничтожать Крымский мост / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, t.me/Bratchuk_Sergey

По данным западных СМИ, россияне перестали использовать Керченский (Крымский) мост для переброски войск и техники во временно оккупированный Крым. Однако, Силы обороны даже при этом условии уничтожат эту транспортную артерию врага. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он отметил, что российские оккупанты могут в любой момент снова возобновить поставки техники и военных грузов через Крымский мост.

"Думаю, что россияне не перевозят по Керченскому мосту большого количества техники, потому что знают, что он под прицелом, и боятся, что мы просто впереди и позади колонны взорвем мост и потопим колонну, как крейсер "Москва", - говорит эксперт. видео дня

Кроме того, Гетьман добавил, что возможно, россияне таким образом пытаются "нарисовать" для Украины новую красную линию.

"Мол, видите, мы мост не используем для переброски военной техники, поэтому не бейте по нему. Пусть так думают и дальше, мы все равно его уничтожим", - резюмировал военный аналитик.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Удары по Крымскому мосту - когда ВСУ уничтожат Керченский мост

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне из-за неоднократных атак на Крымский мост начать использовать сухопутные логистические маршруты для поставки оружия и резервов к линии фронта. Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

По словам майора запаса ВСУ и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, Крымский мост будет разрушен уже в 2024 году. Россияне осознают, что Украина получает вооружение, которое может стать важным на фронте.

Однако, по мнению военного эксперта Игоря Романенко, уничтожение моста не имеет смысла, поскольку есть более серьезные проблемы, требующие внимания, в частности, остановка продвижения российской оккупационной армии. Кроме того, это может обострить ситуацию с предоставлением помощи Украине от партнеров. Романенко считает, что уничтожение моста может повлечь угрозу, что Россия начнёт запугивать других партнёров ядерным оружием, что приведёт к приостановке поставок вооружения украинской армии.

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