'Ситуация сложная': главком Швеции спрогнозировал продолжительность войны в Украине

Главком ВС Швеции отметил, что российский диктатор Путин готовится к длительной агрессии против Украины и настроил экономику РФ для продолжения войны.

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Главком Швеции спрогнозировал продолжительность войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ОК "Запад"

Война в Украине уже почти несколько месяцев как зашла в тупик и по состоянию на сейчас не видно никаких изменений в ситуации на фронте. В то же время Силы обороны Украины находятся в сверхсложной ситуации. Об этом в интервью изданию RND заявил главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден.

Он добавил, что Швеция внимательно следит за ситуацией на фронте в Украине.

"Бои по-прежнему продолжаются в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", - заявил он.

видео дня

Военный отметил, что с начала нового наступления российским войскам не удалось захватить значительное количество территорий. По его словам, пока наступления россияне не отвоевали много территории, пока происходят небольшие продвижения: линия фронта смещается то туда, то сюда.

"В общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев, и пока не видно никаких изменений", - отметил он.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Швеции предупредил, что Путин готовится к длительной войне и страны Запада должны внимательно отслеживать шаги России.

Бюден отметил, что у российских войск по-прежнему больший потенциал, который они могут применить против Украины, что может значительно ухудшить ситуацию.

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - отметил он.

Он считает, что война в Украине будет продолжаться еще очень долго, поскольку ни Россия, ни Украина "не имеют достаточного влияния, чтобы одержать победу на поле боя".

"Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", - добавил он.

Бюден отметил, что кроме пакетов военной помощи страны-союзники имеют политическую волю поддерживать Украину годами.

"Мы знаем, что быстрых решений не существует. Эта война будет продолжаться. Мы должны поддерживать Украину как можно больше, чтобы она не проиграла войну. Потому что если Украина проиграет войну, это будет означать конец нашей нынешней архитектуры безопасности в Европе", - резюмировал он.

Война России против Украины - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты запланировали отвод подразделений 98 воздушно-десантной дивизии РФ восточнее города Часов Яр из-за активной работы украинских военных по уничтожению противника. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Россиянам не хватает войск для захвата Харькова, однако возможное продвижение армии РФ на расстояние артиллерийского огня по городу приведет к еще большему потоку беженцев. Украинские войска применяют стратегию медленного отступления на более укрепленные позиции, однако в The New York Times отмечают, что тактика ВСУ не является идеальной.

Вооруженные силы Украины сумели остановить наступление армии страны-агрессора РФ на Харьковщине, используя оружие из США. Об этом заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

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