Путин положил глаз на территорию страны НАТО: главком Швеции заявил о переброске войск

Остров Готланд имеет стратегическое значение. Тот, кто контролирует его – контролирует и Балтийское море.

https://glavred.info/world/putin-polozhil-glaz-na-territoriyu-strany-nato-glavkom-shvecii-zayavil-o-perebroske-voysk-10567019.html Ссылка скопирована

Бюден также считает, что Путин также положил глаз на Аландский архипелаг / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, google map

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить шведский остров Готланд. Сейчас Швеция перебрасывает туда войска.

В интервью RND Бюден, отвечая на вопрос, "положил ли Путин глаз на Готланд", ответил, что хозяин Кремля смотрит на этот остров "обоими глазами", потому как его цель – контроль над Балтийским морем.

Отметим, остров Готланд имеет стратегическое значение. Тот, кто контролирует его – контролирует и Балтийское море.

видео дня

Бюден добавил, что Путин также положил глаз на Аландский архипелаг.

"Если Россия возьмет под свой контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на нашу жизнь – в Швеции и во всех других странах, граничащих с ним. Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он наводит ужас на членов НАТО", — сказал главком Швеции.

"Если Путин вторгнется в Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это будет означать конец мира и стабильности в Северных странах и Балтийском регионе", - отметил он.

По его словам, в интересах Швеции, чтобы Балтика оставалась открытой и безопасной.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции добавил, что когда-то на Готланде было только добровольное ополчение. После начала войны в Украине, Швеции пришлось вооружать остров и перебрасывать туда войска.

"На данный момент мы защищаем Готланд, а также можем использовать остров для наступательных операций, если это необходимо. Мы очень заинтересованы в сохранении открытого морского пути и контроле над тем, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим государствам НАТО в Балтийском море жить в безопасности", — сказал Бюден.

В Швеции также опасаются не открытого нападения на Готланд со стороны России, но и диверсий. Теневой флот России, состоящий из старых нефтяных танкеров, перегружает нефть на другие суда возле острова Готланд и плавает под чужими флагами.

По словам Бюдена, существует вероятность, что РФ может устроить экологическую катастрофу и выдать ее за несчастный случай. Также они могут использовать эти старые танкеры для прослушки, подводных диверсий или тайной перевозки чего-либо.

Остров Готланд - что о нем известно Готланд — принадлежащий Швеции остров в Балтийском море. Расположен примерно в 100 км от материковой Швеции. Готланд, площадь которого равняется 2994 км², является самым крупным из островов Швеции, пишет Википедия. Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну. Население — 56 717 человек. С 1679 года Готланд постоянно принадлежит Швеции, за исключением нескольких недель. На остров в 1717 году высаживались русские моряки, он ненадолго был занят русским десантом во время Северной войны, проходившей в период между 1700–1721 годами.

Российская угроза для стран Балтии

Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву в войне со страной-агрессором РФ, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. В частности, угроза может нависнуть над странами Балтии.

Генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун отметил, что в случае атаки РФ страны Балтии не выстоят, но это и не нужно. До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь всё иначе.

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию. По его словам, война между Россией и Западом может возникнуть не только в Европе, но и на Южном полушарии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред