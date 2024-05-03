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"РФ захватит страны Балтии за семь дней": в ГУР предупредили Европу об опасности

Анна Ярославская
3 мая 2024, 09:55
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Храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, заявил Вадим Скибицкий.
Вадим Скибицкий, армия РФ
Самым большим неизвестным фактором войны является Европа, считает Вадим Скибицкий / Коллаж: Главред, фото: РБК Украина, depositphotos.com

Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву в войне со страной-агрессором РФ, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist.

В частности, угроза может нависнуть над странами Балтии.

Представитель ГУР ставит под сомнение значение статьи 5 Хартии коллективной обороны НАТО и даже присутствия войск Североатлантического альянсав государствах, граничащих с Украиной. По его словам, они могут мало что значить, если подвергнуть их проверке.

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"Россияне захватят страны Балтии за семь дней. Время реакции НАТО составляет десять дней", — считает Скибицкий.

По его словам, храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу со стороны некогда внушавших страх воздушно-десантных войск и морской пехоты России как минимум на десятилетие.

Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, сохранив Украину в игре.

"Мы продолжим борьбу. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны [...] зависит не только от нас", - резюмировал Скибицкий.

О чем еще говорил Скибицкий в интервью The Economist

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина не сможет победить в войне только на поле боя. Даже если ВСУ смогли бы оттеснить российские войска к границам 1991 года, это не завершило бы войну. По его словам, войны такого рода могут закончиться только договорами. Обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Он предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или начале июня".

Также, по словам Скибицкого, вероятная оккупация Часова Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени. Этот город "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале".

"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - сказал он.

Представитель ГУР добавил, что Часов Яр является предметом беспокойства, так как его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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