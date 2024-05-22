Летальное оружие для РФ: британский министр рассказал о секретной подачке Китая

Вероятно, Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники, которую планируют использовать в Украине, говорит Грант Шаппс.

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Китай может предоставить России летальное оружие / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению стране-агрессору России летального оружия для использования в войне против Украины, передает Reuters.

Во время конференции в Лондоне Шаппс отметил, что у американской и британской разведки есть доказательства того, что помощь в виде летального оружия "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию", а далее - на поле боя в Украину.

"Я считаю это значительным событием. Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как страну, имеющую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", - добавил он. видео дня

Шаппс также отметил, что у него есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники, которую планируют использовать в Украине.

"Как мы видели из государственного визита Путина в Пекин и учитывая эти 64% роста торговли между Россией и Китаем с момента полномасштабного вторжения, то можно сказать, что они прикрывают друг друга", - заявил британский министр.

Кто такой Грант Шаппс? Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британский политик. Министр обороны Великобритании с 31 августа 2023 года; до этого занимал должности министра транспорта (2019-2022), министра внутренних дел (19-25 октября 2022 года)[2] и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023), сообщает "Википедия".

Позиция Китая по войне в Украине - сотрудничество с Россией

Напомним, российский лидер Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай, где встретился с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В четверг, 16 мая, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились два с половиной часа.

По мнению Энтони Блинкена, агрессорка Россия не смогла бы с такой скоростью нарастить свое военное производство, если бы не поддержка со стороны Китая.

Также Китай продолжает продавать в Россию технологии для массового производства беспилотников и элементы для оружия, таким образом помогая стране-агрессору достичь военных целей в войне против Украины.

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