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Когда Китай перестанет помогать РФ: Кулик назвал условие

Анна Ярославская
19 мая 2024, 01:32
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Санкции США в отношении 300 компаний и физических лиц китайская экономика сразу ощутила.
Виталий Кулик, Китай, США, РФ
Виталий Кулик сказал, когда КНР перестанет помогать РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик назвал условия, при которых Китая может перестать содействовать стране-агрессору России в ее агрессивной войне в Украине.

По его словам, санкции США в отношении 300 компаний и физических лиц сразу привели к цепной реакции со стороны китайских компаний, которые были замечены в поставках товаров двойного назначения в РФ. В частности, такие поставки начали резко сокращаться, а китайские банки прекратили транзакции с российскими компаниями. Соответственно, это ощущает китайская экономика.

"Если же говорить о возможных обещаниях по сдерживанию поставок, то эти договоренности вполне могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Насколько это будет долго, и будет ли продлено - это уже вопрос результатов переговоров в Швейцарии. То есть это может быть и как результатом в большом переговорном кейсе, так и зависеть от избирательной гонки в Соединенных Штатах", - сказал Кулик в интервью Главреду.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Китай и мирные переговоры по Украине

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что он поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине. При этом глава Кремля заявил, что якобы Пекин "понимает конфликт и что за ним стоит".

В Госдепартаменте США обратились к Пекину, призывая КНР прекратить поддержку России как страны-агрессора в конфликте с Украиной, если Пекин рассчитывает на восстановление отношений с Европой.

Китай инфографика
Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином приветствовал обязательство Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" Москве, а также от передачи стране-агрессору России какой-либо помощи.

Тм временем директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев раскрыл позицию Китая относительно войны в Украине. В последнее время стало заметнее, что Пекин играет на стороне Москвы, отметил Золотарев. Он отметил, что, пытаясь предстать в белых одеждах миротворца, Китай глобально играет против США.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.

Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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