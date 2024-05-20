РФ и Китай будут пытаться заморозить войну: эксперт оценил визит Путина в КНР

Эксперт отмечает, что в ходе переговоров между Путиным и Си Цзиньпином было достигнуто понимание, что конец острой фазы войны на условиях РФ и КНР возможен.

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Китай и Россия могли договориться об изменении стратегии войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Позиция КРН по агрессии России против Украины вряд ли претерпела изменения после переговоров Путина и Си Цзиньпина, однако есть определенная эволюция подходов. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук Максим Розумный.

По его словам, эта эволюция является естественным процессом и вытекает из тех позиций, интересов и стратегий, которые, очевидно, были согласованы между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным еще до вторжения в Украину в 2022 году, ведь именно тогда Путин посетил Китай в предыдущий раз.

"На сегодня можно говорить, что ситуация развивалась не по их плану. Путин рассчитывал на блицкриг и получение контроля над Украиной. Видимо, Путин и Си согласовали определенные планы на этот случай относительно того, как преодолевать международную изоляцию и противодействовать возможным и очень вероятным экономическим санкциям. Ситуация пошла другим путем, поэтому надо было согласовать новый совместный план на этот случай. Очевидно, это и произошло в Пекине", - указывает эксперт. видео дня

По словам эксперта, можно сделать вывод, что принято решение заморозить конфликт и прекратить активные военные действия, которые истощают саму Россию и ухудшают ситуацию, в частности экономическую, что совершенно не выгодно для Китая.

"Думаю, между Путиным и Си Цзиньпином было достигнуто понимание, что завершение острой фазы войны на условиях Пекина и Москвы возможно. Запад в принципе тоже склоняется к мысли о замораживании конфликта, и сейчас вопрос лишь в том, чтобы сделать это на как можно более выгодных условиях", - добавляет Розумный.

Доктор политических наук резюмирует, что последнее обострение на фронте и риторика лидеров обеих стран свидетельствуют о попытке говорить с позиции силы.

"Мол, Россия может дальше продвигаться, поэтому РФ и Китай не собираются отступать", - делает вывод доктор политических наук Максим Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Позиция Китая по войне в Украине - визит Путина в Китай

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай, где встретился с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В четверг, 16 мая, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились два с половиной часа.

В то же время, китайская коммунистическая власть вероятно не будет непосредственно вмешиваться в украино-российский конфликт на стороне Кремля. Об этом заявил доктор политических наук Максим Розумный.

Он также добавил, что весной вопрос о переговорном процессе между Украиной и Россией перейдет на практический уровень. Россия сделает всё возможное, чтобы оставить контроль над Луганской областью и будет пытаться получить полный контроль над Донецкой областью; Запорожье и Херсонщина могут быть предметом переговоров.

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