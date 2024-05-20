Путь к миру начнется осенью: эксперт рассказал, какие территории захочет 'откусить' РФ

Никакой договоренности в виде договора о разграничении или признании оккупации или отказа от посягательств со стороны РФ не будет еще десятки лет, заявил Максим Разумный.

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Когда начнутся мирные переговоры России и Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Примерно к осени вопросы о переговорной площадке будут переходить в практическую плоскость. Россия приложит все возможные усилия, чтобы оставить за собой контроль над Луганской областью и будет пытаться получить полный контроль над Донецкой областью, Запорожье и Херсонщина будут предметом торга. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук Максим Розумный.

"Что касается временных границ, то сейчас уже в значительной степени обозначилась позиция "восточного" блока (Китай-Россия), а в июне, на Саммите мира в Швейцарии, наверное, обозначится и альтернативный подход западной коалиции на основе украинской "формулы мира". Когда обе позиции будут сформулированы, начнется движение в направлении создания определенной переговорной площадки", - отметил эксперт.

По его словам, это может занять определенное время, но во временных рамках совпадает с традиционной весенне-летней военной кампанией. Розумный отметил, что к концу лета станет понятно, какая на фронте, как далеко может уйти Россия, как успешно может действовать Украина. Поэтому осенью вопрос о переговорной площадке между восточной и западной позициями должны переходить в практическую плоскость.

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"Надо понимать, что, скорее всего, никакой договоренности в виде договора о разграничении или признании оккупации со стороны Украины или отказа от посягательств со стороны РФ не будет, вполне возможно, еще десятки лет. Но это вряд ли помешает достижению соглашения о прекращении огня. Именно эта опция на столе является главной, поэтому все территориальные вопросы, за исключением локальных вроде выхода войск РФ из Сумской или Харьковской областей в обмен на отвод ВСУ техники на десяток километров, во время переговорного процесса будут вынесены за скобки", - рассказал Разумный.

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Мирные переговоры Украины и России - новости по теме

Напомним, президент Зеленский заявил, что мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. По его словам, именно в июне на Саммите мира в Швейцарии может начаться путь справедливого мира.

Также Россия вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации в приграничных районах Харьковской области. Однако Украина отвергает возможность таких переговоров с Москвой, поскольку они являются лишь торгом, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Кроме этого, секретарь СНБО Александр Литвиненко выразил убеждение, что агрессивная война России против Украины должна завершиться не просто перемирием, а устойчивым миром на десятилетия. Именно с этой целью была разработана и продвигается формула мира президента Украины Владимира Зеленского.

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