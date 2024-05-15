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"Китай будет играть в большие переговоры": Кулик объяснил, может ли Си надавить на Путина

Анна Ярославская
15 мая 2024, 11:54
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Китай готов к небольшим компромиссам, что может привести к некоторому дискомфорту для экономики и ВПК страны-агрессора РФ.
Вкитор Кулик, Си Цзиньпин
Виталий Кулик рассказал, может ли Си Цзиньпин надавить на Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, что может повлиять на Китай, чтобы он начал со своей стороны давить на Россию.

По его словам, сейчас Си Цзиньпин готов к небольшим компромиссам, что может привести к некоторому дискомфорту для экономики и ВПК страны-агрессора РФ.

"Когда санкции задевают, китайцам приходится реагировать - либо повышать ставки, либо, наоборот, идти на компромиссы. Если они видят, что Запад готов к повышению ставок, тогда они идут на компромисс. Если же видят, что компромиссы не достигли результата, они пойдут на эскалацию. На данный момент они готовы к небольшим компромиссам, и это означает, что чрезмерного давления на Россию сейчас не будет, но это будет создавать дискомфорт для путинских экономики и ВПК", - сказал Кулик в интервью Главреду.

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Он добавил, то сейчас в социальных сетях россияне жалуются на предательство Китая - мол, Си Цзиньпин за спиной России что-то обещает Западу и продался европейцам.

"Это означает, что уже создан определенный дискомфорт для России, и в чем-то она будет испытывать дефицит. А учитывая то, что техника идет на фронт буквально из цехов, то любое провисание во времени поставок будет сказываться на эффективности российских войск, которые сейчас пытаются захватить максимум территорий и получить выгодную переговорную позицию перед новым, как им кажется, переговорным треком", - предположил эксперт.

Кулик добавил, что "Китай будет играть в большие переговоры".

"Я ожидаю, что после переговоров в Швейцарии будет еще один переговорный трек, где Китай может быть основным игроком и не будет поддерживать все российские "хотелки", - резюмировал он.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Визит Путина в Китай и переговоры с Си Цзиньпином

16-17 мая российский диктатор Владимир Путин отправится в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Накануне визита Путин заявил, что он поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине. При этом глава Кремля заявил, якобы Пекин "понимает конфликт и что за ним стоит".

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Позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика: Главред

Историк и военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина. Жирохов отметил, что визит Путина в Китай имеет такую же важность, как любой другой визит президента в Вашингтон.

"То есть ему надо подтвердить визит к своему сюзерену, чтобы показать свою преданность. Благодаря Китаю Путин находится у власти, потому что это выгодно Пекину", - отметил военный эксперт.

Однако, сможет ли диктатор получить то, что желает, еще остается вопросом. Китай стремится получить от России некоторые технологии, которые до сих пор не были переданы, сказал Жирохов.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

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