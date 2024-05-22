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Россияне отводят войска: в ВСУ объяснили изменение ситуации возле Часового Яра

Юрий Берендий
22 мая 2024, 15:13
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В ВСУ отметили, что российские оккупанты активизировали попытки наступления на Часов Яр и только за предыдущие сутки нанесли 1270 ударов по территории города.
Россияне отводят войска: в ВСУ объяснили изменение ситуации возле Часового Яра
Россия планирует отвод подразделений на восток от Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Силы обороны Украины эффективно уничтожают российских оккупантов, которые активизировали наступление в направлении города Часов Яр. Вследствие успешного огневого поражения враг запланировал отвод подразделений 98 воздушно-десантной дивизии РФ на восток от Часового Яра. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Волошин сообщил, что из-за успешной работы артиллерии и всех подразделений Сил обороны Украины, а также из-за неспособности российских войск продолжать боевые действия и удерживать ранее захваченные позиции, Россия планирует отвод подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее Часового Яра.

Он отметил, что российская армия несет значительные потери во время активных штурмовых действий, речь идет о потерях до сотни военных. По его словам, российские войска штурмуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.

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"За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, что, по сравнению с предыдущими сутками, увеличилось - 1200 за прошедшие сутки. Только на Часов Яр было зафиксировано 301 обстрел", - рассказал Волошин.

Спикер сообщил, что на этом направлении фронта враг трижды попытался штурмовать позиции Сил обороны Украины. Кроме того, оккупанты совершили 8 попыток штурма вблизи Белогоровки и 8 штурмов в направлении Клищеевки. В ходе боев украинские воины ликвидировали 74-х оккупантов, еще 106 военнослужащих РФ получили ранения.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Востоке - ситуация в Часовом Яру

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные отбили российский штурм возле Часового Яра в Донецкой области. В результате были уничтожены десятки единиц техники оккупантов.

На Покровском направлении в районе Очеретино ВСУ удалось остановить продвижение россиян. Однако в ближайшем месяце возможно подтягивание вражеских подразделений и попытка прорвать оборону в районе Часов Яра, чтобы продвинуться в направлении Константиновка - Покровск, сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев.

Битва за Часов Яр достигла своего пика. Оккупанты продолжают свои попытки захватить город. У них достаточное количество боеприпасов и численности личного состава. Целью россиян остается захват всей Донецкой области, отметил спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько.

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