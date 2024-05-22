РФ атаковала Харьков: был прилет возле домов и магазинов, есть раненые

Вспыхнул огонь на автозаправке и было повреждено кафе. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар управляемым боеприпасом.

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РФ ударила по Харькову/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Российские оккупанты ударили по Харькову днем в среду, 22 мая. Под ударом был Шевченковский район города.

По состоянию на данный момент известно о четырех раненых. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Под ударом был Шевченковский район города. Возле жилой застройки: дома, магазины, транспорт, детская площадка. Четыре человека ранены", - говорится в сообщении.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что, по предварительным данным, удар был нанесен управляемым боеприпасом.

"В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно - управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал глава ОГА.

Позже Синегубов уточнил, что известно как минимум о четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии - водитель троллейбуса. Есть возгорание в многоквартирном жилом доме и повреждения автомобилей.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 21 мая РФ ударила по одному из любимых мест отдыха местных жителей в Харькове, есть пострадавшие. В результате атаки дронов пострадали четыре человека. У всех - острая реакция на стресс. Вспыхнули пожары в частных домах и в гаражах

Также в ночь на 22 мая дроны РФ атаковали объекты энергетики на Сумщине, Сумы - без света. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеских "прилетов".

Напомним, были названы сроки и цели новых массированных ударов по Украине. Оккупанты могут использовать для ударов самолеты ТУ-95 и ТУ-22М3, говорит военный аналитик Александр Коваленко.

Также поздно вечером 22 мая РФ обстреляла дом в Покровске, есть погибшие. В результате удара оккупантов погибли муж и жена, их 10-летний сын и сосед получили ранения.

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