РФ атаковала Харьков: был прилет возле домов и магазинов, есть раненые

Российские оккупанты ударили по Харькову днем в среду, 22 мая. Под ударом был Шевченковский район города.
По состоянию на данный момент известно о четырех раненых. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Под ударом был Шевченковский район города. Возле жилой застройки: дома, магазины, транспорт, детская площадка. Четыре человека ранены", - говорится в сообщении.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что, по предварительным данным, удар был нанесен управляемым боеприпасом.
"В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно - управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал глава ОГА.
Позже Синегубов уточнил, что известно как минимум о четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии - водитель троллейбуса. Есть возгорание в многоквартирном жилом доме и повреждения автомобилей.
Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости
В ночь на 21 мая РФ ударила по одному из любимых мест отдыха местных жителей в Харькове, есть пострадавшие. В результате атаки дронов пострадали четыре человека. У всех - острая реакция на стресс. Вспыхнули пожары в частных домах и в гаражах
Также в ночь на 22 мая дроны РФ атаковали объекты энергетики на Сумщине, Сумы - без света. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеских "прилетов".
Напомним, были названы сроки и цели новых массированных ударов по Украине. Оккупанты могут использовать для ударов самолеты ТУ-95 и ТУ-22М3, говорит военный аналитик Александр Коваленко.
Также поздно вечером 22 мая РФ обстреляла дом в Покровске, есть погибшие. В результате удара оккупантов погибли муж и жена, их 10-летний сын и сосед получили ранения.
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