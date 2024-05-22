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Ночью дроны РФ атаковали объекты энергетики на Сумщине, Сумы - без света

Анна Ярославская
22 мая 2024, 06:46
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Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеских "прилетов".
Дрон, атака дронов, свет
РФ ударила "Шахедами" по энергообъектам на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, pixabay.com

В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали Украину дронами "Шахед". Под удар попали энергетические объекты Шостки и Конотопа в Сумской области. Также в связи с атакой Сумы остались без света.

Как сообщила Сумская ОВА в Telegram, на местах "прилетов" работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

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Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что в связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию.

"Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", - написал он в Telegram.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки дронов по Украине

В ночь на вторник, 21 мая, в Харькове прогремели несколько взрывов. Есть предварительная информация об ударе "Шахедом" по одному из любимых мест отдыха горожан. Пострадали четыре человеке. У всех – острая реакция на стресс. Вспыхнули пожары в частных домах и в гаражах.

Россия в ночь на воскресенье, 19 мая, атаковала Украину 37 дронами-камикадзе "Шахед". Защитникам Украины удалось сбить все вражеские дроны.

В ночь на 17 мая оккупанты также ударили дронами по Украине. Украинская ПВО в пределах пяти областей сбивала беспилотники. Удалось уничтожить все 20 вражеских беспилотников.

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