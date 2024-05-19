РФ ночью атаковала Украину 37 дронами: в Воздушных силах рассказали детали

Вражеские дроны сбивались в пределах восьми областей нашей страны.

https://glavred.info/ukraine/rf-nochyu-atakovala-ukrainu-37-dronami-v-vozdushnyh-silah-rasskazali-detali-10566263.html Ссылка скопирована

РФ ночью атаковала Украину 37 дронами/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 19 мая, атаковала Украину 37 дронами-камикадзе "Шахед".

Защитникам Украины удалось сбить все вражеские дроны. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Ночью 19 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 37-ю ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск - рф. К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

видео дня

Дроны сбивали в пределах восьми областей, отметил Олещук.

"В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях", - сообщил командующий Воздушных сил.

РФ атаковала Украину дронами/ Telegram Николай Олещук

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, РФ в ночь на 17 мая ударила дронами по Украине. Украинская ПВО в пределах пяти областей сбивала беспилотники, которыми оккупанты ударили ночью. Удалось сбить все 20 вражеских беспилотников.

Вечером 17 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. Одна из них попала по объекту гражданской инфраструктуры в Одесском районе. В результате начался очень сильный пожар - загорелось 8000 кв. м, есть жертвы. В результате ракетной атаки погиб 1 человек, еще 8 - пострадавшие.

Также в ночь на 19 мая РФ атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта. Вражеские дроны, которые захватчики запускали ночью, пришлось сбивать в пределах пяти областей нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ. Успех России поставит под удар энергетическую безопасность Европы, поэтому нужно совместно с Польшей найти способ, как противодействовать ракетным атакам, заявил президент Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред