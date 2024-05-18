РФ собрала 70-тысячное войско: Гетьман рассказал об угрозе на Сумщине и Харьковщине

Маловероятно, что наступление России на Харьков является отвлечением внимания Украины от другого направления, где будет основной рывок. Собрать на Сумщине и Харьковщине 70-тысячное войско для создания напряжения было бы слишком большим ресурсом для РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
"Не думаю, что россияне собрали на Сумщине и Харьковщине 70-тысячное войско для того, чтобы кого-то отвлекать. Это для противника большое количество живой силы и техники, которую вряд ли бросят просто для того, чтобы создавать напряжение и заставлять нас подтягивать резервы", - сказал эксперт.
По его словам, основная цель россиян заключается в том, чтобы растянуть линию фронта на 1,5 тысячи километров. Это позволит им использовать свое численное преимущество и заставит украинские силы также рассредоточиться.
"Наша растянутая линия обороны будет слабее, чем сконцентрированная. Россияне могут это делать, потому что имеют численное преимущество. Рассредоточивая свои войска, противник заставляет и нас рассредоточивать свои, потому что мы должны хотя бы какое-то количество подразделений держать на тех участках, где скапливается или наступает враг. Это не новая тактика, она известна еще со времен наполеоновских войн и не меняется - меняются только средства: оружие, амуниция, возможности", - пояснил Гетман.
Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:
Кто такой Алексей Гетьман
Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает как военный эксперт и аналитик в ряде ведущих СМИ.
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Напомним, украинские воины отбили российский штурм возле Часового Яра Донецкой области, сообщил президент Владимир Зеленский. В результате боя было уничтожено более 20 единиц техники оккупантов.
Также на Харьковском направлении враг совершил две атаки в направлениях Липцев и Волчанска, но успеха не достиг. Украинские силы пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого. За текущие сутки потери агрессора составили 19 человек и 10 единиц техники. За минувшие сутки враг потерял до 200 человек и 42 единицы техники.
Как сообщал Главред, российские оккупанты не планируют наступление на Харьков, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, идея заключается в том, чтобы "расширить линию фронта" и заставить Украину перераспределить резервы, воспользовавшись задержкой помощи США. Подоляк отметил, что через две-три недели ситуация начнет выравниваться.
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