УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ собрала 70-тысячное войско: Гетьман рассказал об угрозе на Сумщине и Харьковщине

Руслана Заклинская
18 мая 2024, 22:53
240
Рассредоточивая свои войска, РФ заставляет и нас рассредоточивать свои, потому что мы должны держать какое-то количество подразделений на тех участках, где скапливается враг.
РФ собрала 70-тысячное войско: Гетьман рассказал об угрозе на Сумщине и Харьковщине
Россия хочет растянуть фронт / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, ТСН.ua

Маловероятно, что наступление России на Харьков является отвлечением внимания Украины от другого направления, где будет основной рывок. Собрать на Сумщине и Харьковщине 70-тысячное войско для создания напряжения было бы слишком большим ресурсом для РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Не думаю, что россияне собрали на Сумщине и Харьковщине 70-тысячное войско для того, чтобы кого-то отвлекать. Это для противника большое количество живой силы и техники, которую вряд ли бросят просто для того, чтобы создавать напряжение и заставлять нас подтягивать резервы", - сказал эксперт.

По его словам, основная цель россиян заключается в том, чтобы растянуть линию фронта на 1,5 тысячи километров. Это позволит им использовать свое численное преимущество и заставит украинские силы также рассредоточиться.

"Наша растянутая линия обороны будет слабее, чем сконцентрированная. Россияне могут это делать, потому что имеют численное преимущество. Рассредоточивая свои войска, противник заставляет и нас рассредоточивать свои, потому что мы должны хотя бы какое-то количество подразделений держать на тех участках, где скапливается или наступает враг. Это не новая тактика, она известна еще со времен наполеоновских войн и не меняется - меняются только средства: оружие, амуниция, возможности", - пояснил Гетман.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман

Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает как военный эксперт и аналитик в ряде ведущих СМИ.

Война в Украине - последние новости

Напомним, украинские воины отбили российский штурм возле Часового Яра Донецкой области, сообщил президент Владимир Зеленский. В результате боя было уничтожено более 20 единиц техники оккупантов.

Также на Харьковском направлении враг совершил две атаки в направлениях Липцев и Волчанска, но успеха не достиг. Украинские силы пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого. За текущие сутки потери агрессора составили 19 человек и 10 единиц техники. За минувшие сутки враг потерял до 200 человек и 42 единицы техники.

Как сообщал Главред, российские оккупанты не планируют наступление на Харьков, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, идея заключается в том, чтобы "расширить линию фронта" и заставить Украину перераспределить резервы, воспользовавшись задержкой помощи США. Подоляк отметил, что через две-три недели ситуация начнет выравниваться.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова Харьковская область война на Донбассе война России и Украины Алексей Гетьман
Реклама

Главное за день

РФ сейчас не пойдет на штурм Харькова: у Зеленского раскрыли главную причину

РФ сейчас не пойдет на штурм Харькова: у Зеленского раскрыли главную причину

22:12 Украина
Отключения света в воскресенье возможны в двух областях: "Укрэнерго" назвало причину

Отключения света в воскресенье возможны в двух областях: "Укрэнерго" назвало причину

21:41 Украина
Отбит штурм РФ у Часового Яра: уничтожено 20 единиц техники врага – Зеленский

Отбит штурм РФ у Часового Яра: уничтожено 20 единиц техники врага – Зеленский

20:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ 196951

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон 103732

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успех 28182

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успех

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон 26698

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Последние новости

22:53

РФ собрала 70-тысячное войско: Гетьман рассказал об угрозе на Сумщине и Харьковщине

22:12

РФ сейчас не пойдет на штурм Харькова: у Зеленского раскрыли главную причину

21:41

Отключения света в воскресенье возможны в двух областях: "Укрэнерго" назвало причину

21:16

"Крысе свернут башку": раскрыт неожиданный сценарий ликвидации ПутинаВидео

20:20

Отбит штурм РФ у Часового Яра: уничтожено 20 единиц техники врага – Зеленский

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВойска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман
20:19

"Грач" дотлевает в посадке: ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

19:53

Будут ли присылать повестки через "Резерв+" и электронную почту: объяснение Минобороны

19:45

Путин запустил ИПСО о нелегитимности Зеленскогомнение

19:26

Угроза эвакуации города-миллионника: появился тревожный прогноз наступления РФВидео

Реклама
18:48

В бою погиб молодой пилот-истребитель Денис Василюк

18:38

Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом "ребенке"

18:27

Ситуация на поле боя могла быть кардинально иной: Кулеба назвал "виновных"

18:19

Новое подразделение "будет полезно" в Украине: Париж тренирует тысячи "штыков"

18:00

РФ хочет создать "серую зону" на Сумщине: майор ВСУ раскрыл тактику врага

17:41

Съедают листья бешеными темпами: топ-садовод предупредил о скрытых вредителях

17:17

Угроза захвата Сум и Харькова: названа главная цель наступления оккупантов

17:06

Россияне создали 2 плацдарма для наступления: майор ВСУ оценил угрозу для Харькова

16:59

"Война не продлится еще 2,5 года": Сотник сказал, когда Россия потерпит поражение

16:56

Питт отпраздновал победу над Джоли в суде: СМИ рассказали, в чем суть

16:17

В Bild заявили о захвате врагом Работино: в Силах обороны ответили на фейк

Реклама
16:08

Россияне вторые сутки непрерывно штурмуют Часов Яр колоннами танков и БМП

15:48

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:46

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

15:30

Когда пишут кровью вместо чернил: рецензия на фильм "Дом Слово: бесконечный роман"

15:13

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

15:05

Уничтоженные МИГ-31 и не только: в разведке раскрыли детали атаки на аэродром Бельбек

14:49

"Заговор генералов": Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля

14:37

Как избавится от пищевой моли навсегда: простой и действенный метод

14:31

Ударит +26 градусов: в Украине резко изменится погода на следующей неделе

14:15

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

14:13

Наступление РФ на Харьковщине: Умеров рассказал, что нужно для удержания фронта

13:55

Антикоррупционер Шабунин присвоил предназначенное для фронта авто – журналистВидео

13:44

Давай признаемся: путинисты Лазарев и Кудрявцева воссоединились и отдохнули в Турции

13:32

Чем поливать денежное дерево, чтобы хорошо росло: раскрыт секрет цветоводов

13:31

"Придется считаться": Зеленский объяснил позицию Китая относительно войны в Украине

13:09

"Нужно 130 истребителей": Украина имеет лишь 25% необходимого для защиты неба - Зеленский

12:55

Россия пытается захватить весь Волчанск: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию на границе

12:45

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

12:38

Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

12:26

Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетникиВидео

Реклама
11:58

Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

11:49

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

11:49

Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали

11:42

Почему говорить "велике дякую" неправильно: какой распространенной ошибки стоит избегатьВидео

11:03

Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

10:48

Оккупанты могут начать 2-й этап наступления: генерал сказал, какой регион под угрозой

10:36

Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Змеям - финансовые проблемы, Лошадям - гнев и обида

10:02

Сразу уехали домой: Андрей Данилко разозлил фанатов на концерте - причина

09:59

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успехВидео

09:41

Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять