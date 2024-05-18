РФ собрала 70-тысячное войско: Гетьман рассказал об угрозе на Сумщине и Харьковщине

Рассредоточивая свои войска, РФ заставляет и нас рассредоточивать свои, потому что мы должны держать какое-то количество подразделений на тех участках, где скапливается враг.

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Россия хочет растянуть фронт / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, ТСН.ua

Маловероятно, что наступление России на Харьков является отвлечением внимания Украины от другого направления, где будет основной рывок. Собрать на Сумщине и Харьковщине 70-тысячное войско для создания напряжения было бы слишком большим ресурсом для РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Не думаю, что россияне собрали на Сумщине и Харьковщине 70-тысячное войско для того, чтобы кого-то отвлекать. Это для противника большое количество живой силы и техники, которую вряд ли бросят просто для того, чтобы создавать напряжение и заставлять нас подтягивать резервы", - сказал эксперт.

По его словам, основная цель россиян заключается в том, чтобы растянуть линию фронта на 1,5 тысячи километров. Это позволит им использовать свое численное преимущество и заставит украинские силы также рассредоточиться.

"Наша растянутая линия обороны будет слабее, чем сконцентрированная. Россияне могут это делать, потому что имеют численное преимущество. Рассредоточивая свои войска, противник заставляет и нас рассредоточивать свои, потому что мы должны хотя бы какое-то количество подразделений держать на тех участках, где скапливается или наступает враг. Это не новая тактика, она известна еще со времен наполеоновских войн и не меняется - меняются только средства: оружие, амуниция, возможности", - пояснил Гетман.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает как военный эксперт и аналитик в ряде ведущих СМИ.

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Напомним, украинские воины отбили российский штурм возле Часового Яра Донецкой области, сообщил президент Владимир Зеленский. В результате боя было уничтожено более 20 единиц техники оккупантов.

Также на Харьковском направлении враг совершил две атаки в направлениях Липцев и Волчанска, но успеха не достиг. Украинские силы пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого. За текущие сутки потери агрессора составили 19 человек и 10 единиц техники. За минувшие сутки враг потерял до 200 человек и 42 единицы техники.

Как сообщал Главред, российские оккупанты не планируют наступление на Харьков, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, идея заключается в том, чтобы "расширить линию фронта" и заставить Украину перераспределить резервы, воспользовавшись задержкой помощи США. Подоляк отметил, что через две-три недели ситуация начнет выравниваться.

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