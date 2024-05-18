РФ ночью атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта: детали

Вражеские дроны, которые захватчики запускали ночью, пришлось сбивать в пределах пяти областей нашего государства.

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РФ ночью атаковала дронами 5 областей Украины/ коллаж: Главред, фото: Telegram/ Владимир Зеленский, Минобороны Украины

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 18 мая, запустила по Украине 13 дронов-камикадзе.

Захватчики запускали беспилотники из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Вражеские дроны пришлось сбивать в пределах пяти областей Украины. Защитникам Украины удалось сбить все "Шахеды", которые запустили оккупанты.

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"Ночью 18 мая 2024 года оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск - рф. В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура

В результате атаки дронами в Полтавской области была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших", – отметил глава ОВА.

Были атакованы два объекта энергетической инфраструктуры

В "Укрэнерго" сообщили, что ночью российские дроны атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах Украины.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Потребители не обесточивались. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, РФ в ночь на 17 мая ударила дронами по Украине. Украинская ПВО в пределах пяти областей сбивала беспилотники, которыми оккупанты ударили ночью. Удалось сбить все 20 вражеских беспилотников.

Вечером 17 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. Одна из них попала по объекту гражданской инфраструктуры в Одесском районе. В результате начался очень сильный пожар - загорелось 8000 кв. м, есть жертвы. В результате ракетной атаки погиб 1 человек, еще 8 - пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ. Успех России поставит под удар энергетическую безопасность Европы, поэтому нужно совместно с Польшей найти способ, как противодействовать ракетным атакам, заявил президент Украины.

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