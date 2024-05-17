На территории военной академии в Петербурге произошел загадочный взрыв: что случилось

В результате взрыва пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

https://glavred.info/world/na-territorii-voennoy-akademii-v-peterburge-proizoshel-zagadochnyy-vzryv-chto-sluchilos-10566056.html Ссылка скопирована

В военной академии в Петербурге прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ВЧК-ОГПУ

В пятницу, 17 мая, на территории военной академии связи имени Буденного в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

"Предположительно, ее атаковал беспилотник. Что стало причиной взрыва - пока неизвестно. По одним данным, рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим - боеприпас", - пишет Baza.

В опубликованных видео видно, как эвакуируют раненых, а на место происшествия прибывает спецтехника МЧС и автомобили скорой помощи. По предварительным данным, пострадали семь или восемь человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, один из них - оказался в реанимации.

видео дня

Официально пресс-служба Ленинградского военного округа сообщила, что взрыв произошел на "хозяйственной территории" академии, пострадали семь военных. Причиной взрыва якобы стала детонация боеприпаса времен Второй мировой войны. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

В то же время российские паблики наперебой выдвигают версии инцидента.

"Взрыв произошел в подвале здания Военной академии связи. Рассматриваются версия неосторожного обращения с боеприпасом и заложенное взрывное устройство", - пишет ВЧК-ОГПУ.

Взрывы на территории РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 17 мая, на территории России и временно оккупированном Крыму произошла комплексная атака дронами, которую осуществили ГУР и СБУ. Основной целью атаки были корабли и плавсредства Черноморского флота России в Севастополе и Новороссийске, но также были поражены другие объекты из-за противовоздушной обороны врага. Всего применили более сотни украинских дронов.

Также утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края РФ прогремели взрывы - там атаковали НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар.

В результате пожара на российском нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, чиновникам пришлось аварийно закрыть завод. Западное новостное агентство Reuters сообщает, что в ночь на 17 мая украинские беспилотники попали в производственный блок сжиженного нефтяного газа.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред