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Победа Украины не обезопасит НАТО: генерал заявил, что РФ будет угрозой на долгие годы

Руслана Заклинская
18 мая 2024, 00:02
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В Кремле пытаются восстановить свои потери в Украине, чтобы сосредоточить главные силы в западных областях РФ, заявил генерал Кристофер Каволи.
Победа Украины не обезопасит НАТО: генерал заявил, что РФ будет угрозой на долгие годы
Россия годами будет создавать проблемы для Альянса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositpohotos.com, uk.wikipedia.org, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Россия будет угрозой для НАТО на долгие годы. Даже после победы Украины РФ будет создавать проблемы Альянсу. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи, пишет "Голос Америки".

"Считаю, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса и создавать для нас проблемы на последующие годы", - сказал генерал во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне.

Каволи подчеркнул, что Москва пытается увеличить численность своих войск и уже объявила о таких планах, в частности увеличивая производство ВПК и привлекая человеческий ресурс. Российское войско будет большим и будет располагаться вблизи западных границ и на территории стран, граничащих с НАТО, отметил генерал.

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По его словам, изменений в стиле власти в России не будет, страной будут руководить или те же люди, или люди с подобными взглядами и методами управления. Он также подчеркнул, что в Москве пытаются восстановить потери в Украине и сосредоточить главные силы в западных областях России, что может представлять масштабную угрозу для НАТО на границах.

"Поэтому я считаю, что решение этой проблемы, военной проблемы и всех ее политических, экономических и социальных последствий, которые из этого возникнут, на самом деле будут движущим фактором существования НАТО и глобальной безопасности на много лет вперед", - подчеркнул Каволи.

Кто такой Кристофер Каволи

Кристофер Джерард Каволи - американский военный деятель, генерал армии США. Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, пишет Википедия.

О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьезными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

Нападение России на НАТО - прогнозы

Напомним, Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны подготовиться к возможному нападению уже в 2029 году.

Также руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявил, что российский лидер Владимир Путин может быть готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Он отметил, что целью России может быть город Нарва в Эстонии или шведский остров.

Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются только странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Вооруженное противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

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НАТО вторжение России Североатлантический альянс
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