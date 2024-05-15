Россия готовит физическое нападение на Запад: глава спецслужбы Британии бьет тревогу

Спецслужбы РФ активно сотрудничают с прокси-группами, чтобы осуществлять кибератаки, проводить слежку и организовывать диверсии, заявила Анна Кист-Батлер.

https://glavred.info/world/rossiya-gotovit-fizicheskoe-napadenie-na-zapad-glava-specsluzhby-britanii-bet-trevogu-10565390.html Ссылка скопирована

Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН, ua.depositphotos.com

Россия готовит физическое нападение на страны Запада. Москва стремится пойти дальше, чем просто кибератаки. Об этом заявила глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер, пишет The Telegraph.

Назначенная на должность в мае прошлого года, Кист-Батлер предупредила об опасности для стран Запада со стороны России. Она подчеркнула, что связи между российскими спецслужбами и различными группами, которые осуществляют кибератаки, следят за людьми и организуют диверсионные операции, становятся все большим объектом внимания ее ведомства.

По ее словам, Россия "воспитывает и вдохновляет" группы кибер-злоумышленников и "в некоторых случаях координирует физические атаки против Запада".

видео дня

Кист-Батлер отметила, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной. Она подчеркнула, что российский лидер Владимир Путин не собирается отказываться от своей максималистской цели - покорения населения Украины.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Нападение России на НАТО - прогнозы

Напомним, Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны подготовиться к возможному нападению уже в 2029 году.

Также руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявил, что российский лидер Владимир Путин может быть готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Он отметил, что целью России может быть город Нарва в Эстонии или шведский остров.

Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются только странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Вооруженное противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред