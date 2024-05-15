Россия готовит физическое нападение на Запад: глава спецслужбы Британии бьет тревогу

Россия готовит физическое нападение на страны Запада. Москва стремится пойти дальше, чем просто кибератаки. Об этом заявила глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер, пишет The Telegraph.
Назначенная на должность в мае прошлого года, Кист-Батлер предупредила об опасности для стран Запада со стороны России. Она подчеркнула, что связи между российскими спецслужбами и различными группами, которые осуществляют кибератаки, следят за людьми и организуют диверсионные операции, становятся все большим объектом внимания ее ведомства.
По ее словам, Россия "воспитывает и вдохновляет" группы кибер-злоумышленников и "в некоторых случаях координирует физические атаки против Запада".
Кист-Батлер отметила, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной. Она подчеркнула, что российский лидер Владимир Путин не собирается отказываться от своей максималистской цели - покорения населения Украины.
Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
Нападение России на НАТО - прогнозы
Напомним, Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны подготовиться к возможному нападению уже в 2029 году.
Также руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявил, что российский лидер Владимир Путин может быть готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Он отметил, что целью России может быть город Нарва в Эстонии или шведский остров.
Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются только странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Вооруженное противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.
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