Будут большие потери, но РФ не остановится: в НАТО сказали, прорвут ли россияне фронт

Российские оккупанты имеют силы для того, чтобы достигать локальных тактических успехов, говорят в НАТО.

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РФ не достигнет стратегического прорыва на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты пытаются продвигаться по всей линии фронта, но они не смогут достичь стратегического прорыва. Для этого у врага недостаточно сил. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщает 24 канал.

В то же время он не исключает, что оккупанты могут достигать локальных тактических успехов. При этом враг будет нести большие потери.

"Они (россияне - ред.) не имеют навыков и возможностей для этого (прорыва на фронте - ред.), чтобы действовать в масштабах, необходимых для реализации любого большого шага для получения стратегического преимущества", - сказал Каволи. видео дня

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, президент Зеленский заявил, что для защиты Харькова нужно как минимум две американские системы ПВО "Patriot". Он отметил, что так Россия не сможет захватить Харьков.

Также Bild пишет, что оккупационные войска захватили больницу в центре Волчанска. Зато украинские источники утверждают, что группа ВС РФ отброшена, и бои продолжаются.

Как сообщал Главред, на Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силам обороны Украины удалось сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ. По их словам, враг значительно снизил активность.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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