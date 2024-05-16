"Добавили уверенности": Зеленский - о тяжелых боях на Харьковщине

Украинские военные контратакуют на разных направлениях в Харьковской области.

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Ситуация в направлении Волчанска улучшается / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Офис президента

Украинские военные проводят контратаки в Харьковской области. Бойцам ВСУ удается отбивать вражеские штурмы и уничтожать врага. О ситуации на Харьковщине рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он заверил, что в направлении Волчанска ситуация улучшается.

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше", - сказал Зеленский. видео дня

Президент отметил, что РФ хочет расширить войну. Он добавил, что наиболее жесткие обстоятельства сейчас на Покровском и Краматорском направлениях.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, президент Зеленский заявил, что для защиты Харькова нужно как минимум две американские системы ПВО "Patriot". Он подчеркнул, что так Россия не сможет захватить Харьков.

Также Bild пишет, что оккупационные войска захватили больницу в центре Волчанска. Зато украинские источники утверждают, что группа ВС РФ отброшена, и бои продолжаются.

Как сообщал Главред, на Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силам обороны Украины удалось сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ. По их словам, враг значительно снизил активность.

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