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Пули "прошили" тело насквозь: удивительное спасение пограничника в Волчанске

Ангелина Подвысоцкая
16 мая 2024, 00:21
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Украинский пограничник чудом выжил после попадания в него нескольких вражеских пуль.
удар по военным
Российская пуля едва не убила пограничника в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ГПСУ

Украинские военные отважно защищают наши земли по всей линии фронта. Тяжелые бои продолжаются и в Волчанске на Харьковщине. Там российские оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции и стреляют в наших защитников. Одна из вражеских пуль едва не убила украинского пограничника, его спасло настоящее чудо. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Боец ГПСУ под псевдонимом "Тихон" уничтожал оккупантов на северной окраине Волчанска. Тогда продолжался тяжелый ближний бой. Россияне начали расстреливать "Тихона". Несколько пуль "прошили" его тело, переломав кости обеих ног.

Одна из пуль могла стать роковой. Она едва не попала в туловище защитника. Мужчину спасло одно - удостоверение военнослужащего. Именно оно задержало вражескую пулю.

видео дня

"Тихона" быстро эвакуировали. В Госпогранслужбе отмечают, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

удар по военным
Российская пуля едва не убила пограничника в Волчанске / фото: ГПСУ
удар по военным
Российская пуля едва не убила пограничника в Волчанске / фото: ГПСУ

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.

Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.

Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.

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