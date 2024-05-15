Украина получит большой денежный пакет помощи: сколько средств выделили США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил о выделении нового пакета помощи на закупку оружия для Украины.

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США выделили Украине 2 миллиарда долларов на оружие / Коллаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

США выделяют Украине большой пакет финансовой помощи, средства из которого потратят на оружие для Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Речь идет о 2 миллиардах долларов. Эти средства планируют выделить через фонд оборонной промышленности. Они станут настоящей инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины. Кроме того, оружие может быть закуплено даже в других странах.

"Мы имеем дополнительную помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - сказал он. видео дня

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Помощь США для Украины - визит Блинкена в Киев

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 мая с неанонсированным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Это первый визит американского чиновника в Украину после того, как Конгресс принял пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов в прошлом месяце.

Сообщается, что Блинкен планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Темами переговоров будут поставки вооружений, в частности систем ПВО, украинско-американское соглашение по безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира.

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни, отметил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге 13 мая. По его словам, США делают все возможное, чтобы западное оружие как можно скорее попало на поле боя.

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