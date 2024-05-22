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Раненый ребенок остался сиротой: РФ обстреляла дом в Покровске, есть погибшие

Алёна Воронина
22 мая 2024, 11:05
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В результате удара оккупантов погибли муж и жена, их 10-летний сын и сосед получили ранения.
Удар по Покровску 22 мая
РФ обстреляла дом в Покровске, есть погибшие/ коллаж: Главред, фото: Донецкая областная прокуратура, минобороны РФ

Российские оккупанты обстреляли город Покровск в Донецкой области. Захватчики попали во двор частного дома, где жила семья. В результате удара погибли 52-летний мужчина и его 46-летняя жена, а их 10-летний сын, который в одно мгновение стал сиротой, получил минно-взрывную травму.

Также был ранен 24-летний сосед семьи. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Facebook.

"По данным следствия, 21 мая 2024 года, в 23:00, войска рф нанесли ракетный удар по территории с. Рог г. Покровска. Попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму. Кроме того, от взрыва травмирован 24-летний житель соседнего дома", - говорится в сообщении.

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Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В прокуратуре отметили, что взрывом были повреждены три домохозяйства и газопровод. По предварительным данным, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт ракету "Искандер".

  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура
  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура
  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура
  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура
  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура
  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура
  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура
  • Последствия обстрела Покровска 22 мая
    Последствия обстрела Покровска 22 мая Донецкая областная прокуратура

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 21 мая РФ ударила по одному из любимых мест отдыха местных жителей в Харькове, есть пострадавшие. В результате атаки дронов пострадали четыре человека. У всех - острая реакция на стресс. Вспыхнули пожары в частных домах и в гаражах

Также в ночь на 22 мая дроны РФ атаковали объекты энергетики на Сумщине, Сумы - без света. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеских "прилетов".

Напомним, были названы сроки и цели новых массированных ударов по Украине. Оккупанты могут использовать для ударов самолеты ТУ-95 и ТУ-22М3, говорит военный аналитик Александр Коваленко.

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война в Украине вторжение России Покровск новости Донбасса ракетный удар
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