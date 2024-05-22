Может дорого стоить Украине: Белый дом обвинили в отправке оружия в Кению

Республиканцы заявили, что администрация США спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса.

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Республиканцы обвинили Белый дом в отправке оружия в Кению, а не Украину - СМИ / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com

Администрацию президента США Джо Байдена обвинили в том, что она в обход законодателей отправила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое могло бы быть использовано для помощи Украине.

Как пишет Politico, в письме к Государственному секретарю США Энтони Блинкену председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от Айдахо) раскритиковали администрацию за то, что она использовала свои президентские полномочия для ускоренного выделения 60 миллионов долларов военной помощи Гаити для подавления банд, которые сеют хаос в стране.

Этот пакет помощи включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских войск, которые направляются на остров. Ожидается, что они прибудут в четверг - в тот же день, когда президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне.

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В письме республиканцев-законодателей говорится, что администрация США спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса.

Американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине, поскольку Белый дом также направляет Киеву оборудование непосредственно со складов Пентагона. И никто не уверен, сколько времени понадобится для победы над бандами, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее, отмечает Politico.

"Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити - что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы", - сказал помощник представителя Республиканской партии на условиях анонимности.

Реакция Госдепа США

Журналисты NatSec Daily поговорили с государственным чиновником, пожелавшим остаться анонимным.

По его словам, США "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нас возможности поддерживать народ Украины. Оба приоритета важны, и в каждом случае мы определяем поддержку с учетом потребностей наших партнеров", - сказал он.

Тем временем Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США призвала министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине атаковать цели на территории России и расширить тренировки украинцев на американских истребителях F-16.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Что именно войдет в новый пакет - не уточняется. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

В ходе визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в два млрд долларов. Этот пакет призван незамедлительно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру.

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