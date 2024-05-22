'Еще никто ничего не предлагал': Зеленский высказался о войсках НАТО в Украине

Владимир Зеленский прокомментировал возможное отправление инструкторов и войск НАТО в Украину.

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Президент Зеленский прямо высказался о войсках НАТО в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Украина Владимир Зеленский рассказал, что наша страна, поскольку находится в состоянии войны "положительно воспримет любую военную помощь", однако пока "никто ничего не предлагал". Об этом украинский лидер рассказал в интервью The New York Times.

Журналист спросил Зеленского, приветствовал ли бы он вариант, при котором НАТО пришлет в Украину инструкторов для обучения военных и вариант, при котором отдельные страны Альянса обсуждали отправку войск в Украину.

"Это самостоятельное решение каждого государства, включая страны НАТО. Несомненно, как страна, которая находится в состоянии войны, мы положительно воспримем любую помощь и поддержим такое решение", — ответил Зеленский

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В то же время, говорит президент Украины, "нам, правда, еще никто ничего не предлагал" ‒ и первые сигналы поступили через СМИ со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы поговорили с ним о том, что он имеет в виду. В двух вещах есть логика, которую я точно понял. Это обучение на территории Украины, просто ускорение процесса, без необходимости отправлять свою бригаду куда-то в ту или иную страну, а затем она возвращается. И еще здесь нужно время на адаптацию в условиях войны", – подытожил Зеленский.

Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме

Сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.

Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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