Ехали спасать гражданских в Волчанске: РФ ударила дроном по авто с полицейскими

Российские оккупанты атаковали эвакуационный автомобиль с помощью FPV-дрона, рассказал Игорь Клименко.

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Россия обстреляла полицейский автомобиль / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео Игорь Клименко

В Волчанске российские оккупанты ударили дронами по полицейскому автомобилю, во время проведения эвакуации гражданских. Вследствие этого один полицейский погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"В Волчанске Россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации", - рассказал он.

По его словам, оккупанты атаковали эвакуационный автомобиль с помощью FPV-дрона. В тот момент в машине находились двое полицейских, которые ехали спасать местных жителей.

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Клименко отметил, что российские беспилотники постоянно кружат. Поэтому опасность для полицейских, которые проводят эвакуацию, остается высокой.

"Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", - подчеркнул глава МВД.

Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Удары РФ по Харькову - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты уничтожают Волчанск на Харьковщине, где еще находятся мирные жители. 21 мая оккупанты атаковали полицейский автомобиль дроном, когда он ехал на эвакуацию. Вражеский дрон попал прямо в полицейское авто и разрушил его.

Также 22 мая оккупанты обстреляли Харьков и попали в Шевченковский район. В результате удара пострадали жилые дома, магазины, транспорт и детская площадка.

Кроме этого, в ночь на 21 мая в Харькове прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, "Шахед" попал в популярное место отдыха горожан.

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