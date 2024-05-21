Очень опасное направление: РФ выбрала новую цель для наступления - полковник ВСУ

Военный эксперт отмечает, что россияне пытаются вклиниться в оборону ВСУ для продолжения наступательных действий в направлении Покровска с юга.

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Россияне пытаются продвинуться с юга к стратегическому городу / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ОК "Запад"

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в районе Роботино Запорожской области и населенного пункта Старомайорское, что находится на границе Донецкой и Запорожской областей. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, россияне сейчас пытаются как-то закрепиться в районе Работино, однако надолго заходить в село они не могут.

"В основном заскакивают на китайских квадроциклах - наши FPV-дронщики за ними гоняются. Курсанты, новые дронщики, так сдают зачеты, целясь по этим живым целям. Неплохо получается, даже не надо выдумывать полигоны. Полигон в Работино россияне снесли в ноль и носятся там на китайских квадроциклах", - сказал эксперт.

Свитан также отметил, что в районе населенного пункта Старомайорское россияне действительно оказывают значительное давление. Там расположены подразделения регулярных российских войск, которые давят на Покровск с юга.

"Россияне пытаются снова вклиниться в нашу оборону и вернуть позиции, которые они потеряли в прошлом году на Веремовском выступе. И направление с юга на Покровск - очень опасное", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление РФ на Юге - что известно о ситуации в Роботино

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук прокомментировал сообщения о том, что российские оккупанты якобы захватили Роботино Запорожской области. Он отметил, что "группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, после чего появилась информация о "захвате" села". По его словам, это было "локальное ИПСО" - оккупанты смогли подойти и повесить флаг РФ, но почти все были ликвидированы. Выжил только один захватчик, которого взяли в плен.

Он также отметил, что несмотря на заявления россиян о захвате Роботино, село не попало под их контроль, а украинские защитники не потеряли своих позиций.

Кроме того, Плетенчук отмечал, что российские оккупанты активизировали попытки наступления на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Старомайорское на границе Донецкой и Запорожской областей.

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