РФ выбрала три цели: Свитан раскрыл планы оккупантов на Харьковщине

После неудач у россиян нет положительных сведений с восточного фронта, напомнил Роман Свитан.

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Роман Свитан раскрыл планы противника / Коллаж Главред, Фото скриншот, 18 отдельная бригада армейской авиации

Наступлением в Харьковской области российские оккупанты реализуют как минимум три задачи: первая – военная, остальные две – политические, заявил полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

"Военная задача заключается в попытке растянуть линию фронта. Противник на Харьковском направлении пытается вытащить на себя наши резервы, чтобы мы сняли силы с Покровского направления. Именно Покровское направление сейчас является основным направлением российского удара", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что россияне совершают до 30 атак к Покровску: со стороны Авдеевки, из-под Донецка, и со стороны Старомайорского, с юга, на Времевский выступ.

"Там находятся их основные резервы – мотострелковые подразделения, которые уже готовы ворваться в прорывы и выйти на этом направлении на оперативный простор. Поэтому военная задача наступательных действий в районе Харькова состоит в отвлечении украинских резервов", - отметил он.

В то же время среди политических задач собеседник назвал желание Кремля показать так называемые победы.

"Последние несколько недель у россиян нет положительных сведений с восточного фронта. В районе Часового Яра и Очеретино они уперлись в наши редуты и не могут продвинуться. Потому им понадобилось какое-то новое скрепное победобесие, которое и реализовали в районе Харькова", - напомнил он.

Свитан уточнил, что вторая задача из области политики – создание положительной информационной подушки на фоне визита Путина к Си Цзиньпину.

"Нужен был хотя бы какой-то позитивный момент. В целом, все эти задумки россиян были нами прогнозированы. Они лежат в канве задач, которые стремится воплотить их военно-политическое руководство", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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