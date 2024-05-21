УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удары по целям на территории РФ: Кулеба сделал заявление о завершении войны

Алексей Тесля
21 мая 2024, 18:54
879
С территории РФ в Украину приходит смерть и разрушения, подчеркнул глава МИД.
Кулеба, НАСАМС
Дмитрий Кулеба сделал заявление о поражении целей в РФ / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, скриншот YouTube

Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории страны-агрессора РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потому что это та территория, с которой в Украину приходит смерть и разрушения", - сказал он на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве во вторник.

Глава МИД пояснил, что чем больше Украина сможет уничтожить военных целей на территории РФ, тем быстрее закончится война украинской победой.

видео дня

По словам Кулебы, "если кто-то считает, что мы должны быть в слабой позиции: сидеть и ждать, пока смерть придет за нами, то не дождетесь - ни нашей смерти, ни нашей слабости".

"Лучше быть на стороне Украины, потому что чем больше мы сможем уничтожить, подчеркиваю, военных целей на территории РФ, тем быстрее закончится эта война победой Украины", - резюмировал министр иностранных дел.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

военная помощь Дмитрий Кулеба война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украину "разжарит" почти до +30: где ожидать штормовой ветер и грозовые дожди

Украину "разжарит" почти до +30: где ожидать штормовой ветер и грозовые дожди

20:00 Синоптик
"Путин иррационален": Зеленский высказался насчет вероятности ядерного удара РФ

"Путин иррационален": Зеленский высказался насчет вероятности ядерного удара РФ

19:48 Украина
Влупили посреди ночи: в Генштабе подтвердили удар по российскому кораблю "Циклон"

Влупили посреди ночи: в Генштабе подтвердили удар по российскому кораблю "Циклон"

19:32 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Тоня Матвиенко впервые раскрыла, от кого родила в 17 лет 136662

Тоня Матвиенко впервые раскрыла, от кого родила в 17 лет

Украина готовится к мирным переговорам с РФ: майор ВСУ раскрыл детали 15079

Украина готовится к мирным переговорам с РФ: майор ВСУ раскрыл детали

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача 12726

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача

Нужно ли уступать старшим место в транспорте: почему в ЕС это не принято 8380

Нужно ли уступать старшим место в транспорте: почему в ЕС это не принято

Последние новости

20:00

Украину "разжарит" почти до +30: где ожидать штормовой ветер и грозовые дожди

19:48

"Путин иррационален": Зеленский высказался насчет вероятности ядерного удара РФ

19:32

Влупили посреди ночи: в Генштабе подтвердили удар по российскому кораблю "Циклон"

19:26

Найти сову за 10 секунд сможет только самый внимательный: сложная оптическая иллюзия

19:10

Началась кампания по принуждению Украины унизительно запросить мира у Путинамнение

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
19:09

Очень опасное направление: РФ выбрала новую цель для наступления - полковник ВСУВидео

19:07

Не через постель влиятельных мужчин: Демин прокомментировал свой успех на ТВ

18:54

Удары по целям на территории РФ: Кулеба сделал заявление о завершении войны

18:38

Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой: дешевое средство поможет урожаю

Реклама
18:31

Мужчина нашел в потолке "старинные артефакты": список предметов поразил многих

18:26

Для чего мыть клубнику с содой: секрет, который должен знать каждый

18:12

Логический тест "Найдите лишнее" - немногие могут набрать больше 7 баллов

17:45

РФ выбрала три цели: Свитан раскрыл планы оккупантов на Харьковщине

17:43

Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ "закрыли" топ-генерала - СМИ

17:24

Запад боится: Зеленский прямо сказал, почему Польша не помогает сбивать ракеты РФВидео

17:06

Звезда "Сверхъестественного" приехал в Киев и порадовал фанатов душевными фото

17:02

"5 лет еще не закончились": Зеленский сделал заявление насчет сроков президентства

16:48

Зеленский жестко припечатал Путина: он умрет, а из Кремля вынесут вперед ногами

16:45

Целый год будут одни беды: какие запреты нельзя нарушать 22 мая

16:32

Имеют только 30 дней: Кабмин принял решение об учете мужчин за рубежом

Реклама
16:30

Беременная четвертым жена 64-летнего Тигипко раскрыла пол будущего ребенкаВидео

16:20

Ситуация может ухудшиться: сколько продлится наступление РФ на Харьковщине - прогнозВидео

16:15

Церковный праздник 22 мая: что запрещено делать на мученика Василиска

16:02

Как сварить мед из одуванчиков: способы сделать вкуснейшее лакомство

15:52

Угроза штурма на Сумщине: в ГПСУ назвали вероятное направление атаки РФ

15:31

Количество боев уменьшается: в ВСУ рассказали о тактике врага в Волчанске

15:03

Ударит +28 градусов: стала известна дата сильного потепления

15:00

Родные точно не пропустят такой обед: простой рецепт огуречникаВидео

14:52

Не только хек: три вида рыб, которые всегда продают без головы

14:40

Бесконтактный способ: как очистить микроволновку за 3 минуты

14:35

ЕС одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов РФ: куда направят средства

14:20

Замораживание войны обернется против Украины: Разумный описал неутешительный сценарий

14:05

Тина Кароль хочет вернуться на Евровидение: "Я знаю, что я могу"Видео

13:50

Как нам вернуться домой, когда мы одни: рецензия на фильм "Отражение"

13:43

"Это будет сенсация": как Украина "разнесет" РФ и одержит победу - прогноз

13:20

Пополнят силы за неделю: Свитан рассказал, готовит ли враг наступление на Сумы

13:17

Военным не нужно устанавливать "Резерв+": в Минобороны сделали заявление

12:20

Удары ВСУ по территории РФ: когда Украина получит оружие и где сможет им бить

12:12

"Силы не восстановить": потери россиян за май достигли новых масштабов - эксперт

11:53

"Процесс пошел": Свитан сказал, когда удастся стабилизировать ситуацию на фронтеВидео

Реклама
11:49

Кристина Орбакайте публично обратилась к Никите Преснякову - причина

11:41

"Нет ни сил, ни средств": сможет ли РФ подойти к Харькову и взять под контроль трассыВидео

11:03

ЕС готов, "но": в Politico назвали главное препятствие для вступления Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 22 мая: Быкам - сложный день, Змеям - драма

10:45

Ситуация не очень хорошая: синоптик предупредила о погодной опасности на неделе

10:08

Началось истощение: состояние принцессы Кейт Мидлтон ухудшилось - СМИ

09:41

Сколько действует справка о годности к военной службе: объяснение юристов

09:29

В Киев с визитом приехала глава МИД Германии Бербок

09:20

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача

08:55

Родные - самое главное: 4 лучшие семьянины по знаку зодиака

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять