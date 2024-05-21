Удары по целям на территории РФ: Кулеба сделал заявление о завершении войны

С территории РФ в Украину приходит смерть и разрушения, подчеркнул глава МИД.

https://glavred.info/ukraine/udary-po-celyam-na-territorii-rf-kuleba-sdelal-zayavlenie-o-zavershenii-voyny-10566854.html Ссылка скопирована

Дмитрий Кулеба сделал заявление о поражении целей в РФ / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, скриншот YouTube

Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории страны-агрессора РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потому что это та территория, с которой в Украину приходит смерть и разрушения", - сказал он на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве во вторник.

Глава МИД пояснил, что чем больше Украина сможет уничтожить военных целей на территории РФ, тем быстрее закончится война украинской победой.

видео дня

По словам Кулебы, "если кто-то считает, что мы должны быть в слабой позиции: сидеть и ждать, пока смерть придет за нами, то не дождетесь - ни нашей смерти, ни нашей слабости".

"Лучше быть на стороне Украины, потому что чем больше мы сможем уничтожить, подчеркиваю, военных целей на территории РФ, тем быстрее закончится эта война победой Украины", - резюмировал министр иностранных дел.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред