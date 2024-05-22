Ехали для эвакуации людей: в Волчанске россияне ударили по полицейской машине

В результате атаки вражеского дрона едва не погиб полицейский.

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Россияне ударили дроном по машине в Вовчасньку / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины

Российские оккупанты стирают с лица земли Волчанск на Харьковщине, в котором до сих пор находятся мирные люди. Украинские волонтеры и правоохранители пытаются спасти людей, но сами оказываются на грани жизни и смерти. 21 мая оккупанты атаковали дроном полицейский автомобиль, который ехал к людям, ожидавшим эвакуации. Видео с разбитым автомобилем уже разлетелось в Сети.

Вражеский дрон ударил прямо по полицейской машине и разбил ее. Правоохранитель чудом остался жив, но получил контузию.

"Людей, которые ожидали эвакуации, забрал с опасной территории другой экипаж", - говорится в сообщении. видео дня

Смотрите видео о взорванном автомобиле в Волчанске:

Россияне взорвали полицейский автомобиль в Волчанске / фото: скриншот

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, Россия продолжает наступление в Харьковской области, стремясь оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии, отметили в отчете ISW.

Также Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции в Харьковской области за прошедшую неделю, заявил президент Владимир Зеленский. Российским оккупантам не удалось растянуть и ослабить украинские силы на всей линии фронта.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов, которые захватили больницу в Волчанске. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов, где видно, как ВСУ уничтожили захваченное здание.

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